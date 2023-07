Fosber. C'è ancora tempo per candidarsi

Per la sede lucchese, Fosber è attualmente in cerca di tecnici trasfertisti ma anche electrical designers e project automation engineers.

Il ruolo del tecnico trasfertista si sviluppa nel fornire supporto seguendo installazioni e operazioni di manutenzione sui macchinari presenti presso gli impianti. Questa posizione offre l'opportunità unica di viaggiare in tutto il mondo e lavorare presso diverse sedi dei clienti collaborando anche con le filiali del gruppo (Fosber, Tiruña, Quantum Corrugated).

Vi sono anche posizioni aperte per tecnici per un'esperienza a lungo termine in America Latina. Il contratto integrativo recentemente approvato, prevede svariate novità positive per tutti i dipendenti Fosber e, tra le altre cose, anche un miglioramento del trattamento remunerativo dei tecnici trasfertisti, nonché l'introduzione di una nuova fascia di disponibilità minima garantita pari a 90 giorni di trasferta all'anno. Così come per l'organico, anche fatturato e produzione sono in continua crescita. Alla luce di questo, l'azienda ha avviato un iter per un ampliamento ed un sviluppo sul territorio lucchese, che riguarderà anche la realizzazione di un nuovo e più funzionale stabilimento. In un'ottica di ampliamento della propria forza lavoro, anche Quantum Corrugated - azienda del gruppo con base a Vimercate, è in cerca di personale. Le posizioni aperte sono designer, field service engineer (mechanical, automation, software), quality control specialist, mechanical technician (internal production) e infine personale per il technical upgrade dept. Per inviare CV e candidature, scrivere all'indirizzo email: [email protected]