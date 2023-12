Formazione, Istituto Modartech presenta il primo Master che unisce moda e tecnologie della biorobotica

Un percorso di studi che, per la prima volta, incrocia le strade della moda con quelle delle tecnologie biorobotiche, attraverso l’unione di competenze dell’alta formazione in ambito fashion e del mondo universitario di eccellenza. Istituto Modartech presenta il “Master in Fashion Hi-Tech”, realizzato con il contributo dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, laboratorio tra i più avanzati nel campo delle tecnologie intelligenti, per formare figure professionali in grado di applicare soluzioni tech all’avanguardia a prodotti esteticamente attraenti e funzionali. In partenza ad ottobre 2024, per una durata complessiva di 9 mesi, il nuovo Master è riconosciuto dal MUR-Ministero dell’Università e della Ricerca e consentirà agli studenti di acquisire competenze multidisciplinari per sviluppare outfit e accessori in grado di interagire con il corpo e misurarne i parametri, dare vita a soluzioni di biorobotica per le attività motorie, oppure utili a ridurre il rischio di infortuni e molto altro ancora. Sono moltissime, infatti, le possibilità di interazione tra l’alta tecnologia e il mondo della moda, che oggi trovano un punto d’incontro in questo percorso di studi che presenta caratteri di unicità non riscontrabili nel panorama internazionale in ambito fashion. In primis la possibilità di potersi fregiare di specifiche lezioni erogate da ricercatori e ricercatrici dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, un’eccellenza celebrata in tutto il mondo. Da evidenziare anche il forte coinvolgimento del sistema industriale Made in Italy, con realtà leader nei settori abbigliamento, calzature e accessori di lusso.

Requisiti di ingresso – Al Master si potrà accedere attraverso la valutazione dei titoli di studio e un colloquio motivazionale. Sarà necessario essere in possesso di una laurea o diploma accademico almeno di 1° livello, oppure di un altro titolo rilasciato all’estero riconosciuto idoneo. Il percorso unisce ricerca, tecnologia, moda e design per collegare realmente domanda e offerta e favorire le migliori connessioni di idee e talenti nei vari distretti industriali italiani.

Didattica e metodologia – Le lezioni saranno curate da docenti di Istituto Modartech e dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e si svolgeranno in presenza nei laboratori delle due realtà, a Pontedera. Al termine del percorso di studi è previsto uno stage presso aziende selezionate in Italia o all’estero, grazie al programma Erasmus+.

La possibile provenienza degli studenti da percorsi di studio differenziati garantirà alle lezioni un approccio cooperative learning e in tale logica un elemento di forte innovazione sarà rappresentato dal ricorso costante, durante tutto il percorso, al lavoro in team multidisciplinari all’interno dei quali l’alunno avrà la possibilità di un confronto attivo per il raggiungimento di un obiettivo comune, mettendo al servizio del progetto il proprio know how pregresso. Lo studente, acquisirà competenze specifiche, quali le tecniche di progettazione e prototipazione di capi di abbigliamento ed accessori tecnologicamente avanzati, approfondendo tematiche quali: materiali tradizionali e intelligenti, 3D CAD design, fashion design, design dell’accessorio, design di prodotto, modellistica avanzata, prototipia e sistemi di sensorizzazione. Sarà inoltre possibile affinare soft skills indispensabili per l’ideazione e la gestione di progetti complessi ed innovativi grazie al confronto con professionisti provenienti da ambiti di studio e ricerca differenziati quali: pensiero creativo, team building, autoimprenditorialità, crowdfunding.

Opportunità occupazionali – Il Master offrirà l’opportunità di garantirsi un’occupazione in diversi ambiti, che includono designer di accessori e capi ad alto contenuto tecnologico, progettista di tessuti intelligenti e sensori indossabili, responsabile ricerca e sviluppo di dispositivi indossabili o Technology Advisor per grandi imprese dei comparti Fashion and Innovation Technology.

Soggetti coinvolti – Tra le realtà coinvolte nel progetto, oltre ad Istituto Modartech e all’Istituto di Biorobotica, anche altri soggetti appartenenti al polo d’eccellenza di Pontedera, tra i quali Artes 4.0, realtà che offre tecnologie e servizi dedicati alle aziende, per rispondere ai bisogni dell’industria del futuro, basandosi su progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Inoltre, diverse aziende leader nella fashion industry si sono unite al progetto, entrando nel Comitato Tecnico Scientifico, come Herno e Pattern Group, così come il nuovo progetto formativo ha raccolto l’interesse e la collaborazione da parte di brand internazionali del lusso come Giorgio Armani Operations e Valentino.

Open Day - Un’occasione per conoscere il Master e partecipare ad un workshop su ricerca, innovazione, moda e design è l’appuntamento fissato per venerdì 16 Febbraio nell’ambito dell’open day, dove saranno presenti orientatori e docenti dell’Istituto Modartech e dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna.

