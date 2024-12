Farrago scelta da TCA SpA per le video pillole del Report Integrato 2023

I bilanci di sostenibilità come i report integrati sono strumenti fondamentali oggi, per il pubblico di un’impresa, utili a valutare l'impatto sociale e ambientale delle aziende. Questi strumenti, sebbene sempre più strategici e rappresentativi agli occhi di specialisti che valutano le informazioni finanziarie e non, sono spesso presentati in un formato complesso e ricco di terminologia tecnica. Questa complessità, così come la dimensione spesso di decine o anche centinaia di pagine, rappresenta una significativa barriera all'accesso e alla comprensione da parte di un pubblico non specializzato, di cui fanno parte ad esempio i cittadini e le cittadine interessate alle azioni e agli impegni in ambito ESG (Environmental, Social, Governance) intraprese da un’azienda, elementi sempre più rappresentativi quando si parla di fiducia e di generazione di valore.

È importante rendere i bilanci in generale e le informazioni relative agli impegni e alle azioni in ambito di transizione ecologica delle imprese, più accessibili. Tradurre quelle che sono informazioni tecniche, sia di natura finanziaria che non, in una modalità non banalizzante ma più comprensibile per un pubblico anche non tecnico. È un approccio alla base del costruire partecipazione e conoscenza.

TCA ha scelto questa strada quando ha chiesto ai professionisti di Farrago Studio Srl, di occuparsi delle video pillole rappresentative del Report Integrato 2023. Luca, Enrico e Tommaso, sono 3 giovanissimi professionisti che hanno già raccolto molto successo, sia a livello nazionale che non, attraverso la serie televisiva distribuita su Prime Video. Una serie che oltre a essere un premiato successo televisivo, è stata anche un esperimento sociale, poiché il suo girato ha coinvolto su base spontanea oltre 300 giovani del territorio, esplorando i luoghi di Arezzo nei quali la storia si intreccia.

Vorremmo dire che è stato un lavoro facile quello tra TCA e Farrago Studio, la cui sintesi è ora disponibile sul canale Youtube di TCA e invece, crediamo sia più interessante parlare di quello di cui ci siamo resi conto nel condurre l’attività insieme a un partner fatto di professionisti giovani, che non aveva esperienza né del nostro settore, né della complessità del documento da rappresentare.

La dinamica che è stata onnipresente è stata quella che seguiva la domanda che i ragazzi di Farrago ci rivolgevano ‘io non ho capito. Se tu dovessi dirmela in parole povere, che cosa diresti per descrivere questa cosa?’. Diamo per scontato che tutte le persone capiscano quello di cui ci occupiamo e il come ce ne occupiamo, e invece questa domanda ci ha fatto capire bene che se vogliamo far conoscere la nostra realtà anche a chi non fa parte del nostro settore, fare appassionare le persone a un qualcosa che è necessario nelle nostre quotidianità, come il recupero, dobbiamo riuscire a raccontare il nostro mondo a tutti. L'uso di termini specialistici e acronimi rende difficile la comprensione dei concetti per chi non ha una formazione specifica ad esempio, la numerosità delle cose da dire richiede una selezione.

Il report integrato inoltre ha una struttura che è funzionale al fare capire le relazioni tra i vari capitali con cui un’impresa opera, però questo tipo di rappresentazione non è affatto di banale comprensione, occorre uno sforzo e scelte al fine di collegare in visioni nuove vari elementi del nostro lavoro, per fare percepire anche a chi abitualmente non ci vive, il mondo del recupero.

L’attenzione è inoltre una risorsa limitata, da stimolare e da richiedere con moderazione. Per questo un contenuto testuale potrebbe non essere adatto a una rappresentazione di primo livello, a differenza dei contenuti video, nei quali i protagonisti, così come le location rappresentate, per ogni funzione parlano della passione verso il proprio operato, ricavando anche la soddisfazione fondamentale del partecipare al racconto in prima persona e non solo verticistico del lavoro del team.

Nelle pillole girate da Farrago Studio abbiamo riassunto i punti chiave e le informazioni più rilevanti del Report Integrato 2023, con lo scopo di informare e stimolare la curiosità verso il recupero dei metalli preziosi e l’operato della nostra impresa. Sono contenuti di apertura che insieme a molti altri presenti nel nostro sito e al programma visite guidate, attivo da tempo all’interno dei nostri impianti di Castelluccio, possono offrire una accurata panoramica della nostra attività e dei nostri risultati.