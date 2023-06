Eurocar Italia lancia Outletcars: a Firenze si inaugura la prima sede del nuovo progetto dedicato al business dell'usato multimarca

Eurocar Italia è lieta di annunciare il lancio in Italia di Outletcars, un nuovo progetto dedicato alla vendita dell'usato che verrà inaugurato a Firenze il prossimo 14 giugno. Outletcars, gestito nel capoluogo toscano da Eurocar Firenze, nasce da un'idea innovativa che riguarda le automobili usate di tutte le marche. Il concept alla base di Outletcars è offrire ai clienti la possibilità di acquistare veicoli usati di qualità con il massimo della convenienza e della comodità online e presso centri all'avanguardia. Una digitalizzazione che permetterà di riservare la propria vettura per 48h, usufruire di una garanzia soddisfatti o rimborsati, ricevere l’assistenza dei nostri assistenti vendita in video call, avere la possibilità di valutare la vettura tramite una perizia a distanza e riceverla direttamente a casa con consegna in tutta Italia.

Un format espositivo innovativo

Il format espositivo di Outletcars è pensato per permettere ai clienti di osservare e toccare con mano le vetture usate in ampi spazi, senza fretta e con la possibilità di approfondire le loro caratteristiche, ma potendo anche confrontare diversi modelli direttamente con il proprio smartphone, puntando il QR code posizionato sulla scheda vettura, per scegliere la versione che soddisfi nel migliore dei modi le loro esigenze. Per questo il nuovo centro Outletcars di Firenze si estende in Via del Cantone 79 su una superficie di oltre 20.000 mq, in cui i clienti vengono accolti in un ambiente confortevole e professionale che, al Grand Opening, potrà contare su un’esposizione di 500 vetture. In questo spazio i consulenti di vendita sono formati in modo specifico e sono a disposizione dei clienti per soddisfare tutte le loro richieste in merito alle auto disponibili, alle diverse formule di acquisto, alle opzioni finanziarie, alle garanzie accessorie e alle opzioni di assistenza.

Un progetto internazionale

Il primo Outletcars del Gruppo Eurocar Italia fa parte di un progetto internazionale che ha già riscosso un notevole successo in altri Paesi europei, tra cui Austria, Portogallo e Spagna. Con alle spalle questa esperienza internazionale positiva, il Gruppo Eurocar Italia è pronto a portare al debutto anche in Italia questo innovativo format di vendita. Una delle novità più interessanti di Outletcars Firenze è la possibilità di acquistare l'auto usata preferita direttamente online, senza la necessità di recarsi fisicamente in concessionaria. Questo è possibile grazie a una piattaforma web, molto intuitiva e di facile utilizzo, attraverso la quale i clienti possono riservare le vetture per 48 ore, sfogliare un vasto catalogo di veicoli usati e per ognuno di essi avere accesso a informazioni dettagliate e approfondite. Il processo di acquisto online è semplice e sicuro, grazie al pieno supporto dei consulenti di vendita, che seguono il cliente dalle fasi iniziali di scelta della vettura a quelle che riguardano le pratiche di acquisto, fino alla consegna finale dell'auto.

Le parole di Matthias Moser, CEO del Gruppo Eurocar Italia

“Siamo entusiasti di inaugurare Outletcars e di mettere a disposizione dei clienti un format innovativo e un modo nuovo e conveniente per scegliere e acquistare veicoli usati di qualità. L’apertura di questo nuovo centro rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'espansione del Gruppo Eurocar Italia nel mercato dell'usato multimarca. In questo modo il nostro Gruppo conferma ancora una volta il suo impegno verso i clienti e la volontà di fornire soluzioni innovative e convenienti nel settore automotive”. Il centro Outletcars Firenze verrà inaugurato il 14 giugno 2023, mettendo subito a disposizione dei clienti un'ampia offerta di veicoli usati di alta qualità. In occasione dell'apertura di OutletCars Firenze verrà attivata una promozione speciale: i primi 30 clienti che acquisteranno una vettura usata di Outletcars Firenze riceveranno in omaggio un iPad Apple, un dispositivo hi-tech che renderà ancora più piacevole la loro esperienza di acquisto.

Tutte le informazioni su Outletcars nonché sulle promozioni in corso, si trovano sul sito web Outletcars.it.

Il Gruppo Eurocar Italia

Il Gruppo Eurocar Italia è controllato al 100% da Porsche Holding. In Italia è il più grande gruppo di distribuzione ed assistenza per i marchi Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi, Seat, Skoda, Porsche e Lamborghini, Das WeltAuto e Audi Prima Scelta:plus. Presente in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, con oltre 1.800 collaboratori, distribuiti in 45 sedi. Nel 2022 il Gruppo Eurocar Italia ha venduto circa 60.300 auto nuove e 20.400 auto usate, eseguendo 82.000 interventi di manutenzione. Dal 2017, anno in cui era presente con cinque sedi in Friuli Venezia Giulia, il Gruppo Eurocar Italia ha iniziato un importante percorso di crescita con l'integrazione di aziende storiche e molto conosciute nel loro territorio di appartenenza dapprima di Volkswagen Group Firenze, e successivamente del Gruppo Bonaldi (Bergamo - 2018), di Vicentini (Verona - 2018), del Gruppo Dorigoni (Trento - 2019), del Gruppo Saottini (Brescia - 2019) Iob Silvano & C. (Gemona del Friuli, UD - 2019), del Gruppo Erre Esse (Torino - 2020), di Rinaldi (Torino - 2021), Autocentro Baistrocchi (Parma - 2021) e Auto Carrera (Bolzano – 2022).