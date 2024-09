E80 Group: “Dati, sostenibilità e sicurezza: questo è il futuro dell'intralogistica”

Affrontare la transizione digitale e green, adattare la strategia di business al Mercato, individuare gli strumenti per essere sempre competitivi a livello globale: sono alcune delle sfide che stanno interessando le imprese oggi, in particolare quelle del settore FMCG. Ad accompagnarle c’è E80 Group, la multinazionale di Viano, Reggio Emilia, che sviluppa soluzioni intralogistiche automatizzate e integrate per produttori e distributori di beni di largo consumo. Fondata da Enrico Grassi, Presidente del Gruppo, con il nome di Elettric80, dal 1980 ad oggi ha realizzato oltre 450 Smart Factory, installando più di 9mila veicoli autonomi a guida laser (LGV).

Andrea Delgrosso, Managing Director Market Operations di E80 Group

“Il futuro della produzione e della distribuzione si gioca sull’intralogistica, o meglio, sulla capacità di automatizzare e interconnettere tutti i flussi di fabbrica - è la premessa di Andrea Delgrosso, Managing Director – Market Operations di E80 Group - Fino a pochi anni fa, questa scelta era vista come un 'nice-to-have' da molte aziende; oggi la domanda di automazione coinvolge tutto ciò che implica ripetitività, di pari passo con l’incremento del digitale in ogni settore produttivo, dei servizi e della società. Restano, quindi, solo due opzioni: quando adottare l’automazione e con chi. Ad oggi, molte aziende che in passato avevano rimandato la decisione, la stanno implementando”.

In questo scenario, anche il mondo del lavoro è in transizione con effetti sul business: “Le aspettative delle nuove generazioni sono cambiate e continuano a cambiare, nell’ottica di una migliore gestione del proprio tempo, anche grazie alle possibilità offerte dal digitale, che permettono di lavorare da remoto. E questo impatta, inevitabilmente, anche sui consumi e sui servizi. Le imprese stanno rispondendo a queste trasformazioni attraverso nuovi modi di fare training e di gestire le risorse”.

Con 535 milioni di euro di revenue nel 2023, E80 Group conta 1.500 dipendenti e 14 filiali nel mondo.

Anticipando nel ‘92 il concetto di Industria 4.0, il Gruppo ha mantenuto la propria competitività attraverso un costante investimento nella ricerca e una visione che va al di là del solo settore dell’automatic material handling. Infatti, “se guardassimo solo al nostro ambito di riferimento, rischieremmo di tralasciare aspetti fondamentali.” prosegue Delgrosso. “Sguardo aperto sul mondo, dialogo tra generazioni e flessibilità sono gli elementi per una strategia aziendale efficace. Oggi il business è sempre più incerto, pertanto servono piani d’azione basati sull’analisi e sulla gestione dei dati in tempo reale. Il nostro approccio è infatti quello di offrire ai clienti soluzioni modulari e scalabili, adattabili nel tempo a esigenze di un Mercato in costante evoluzione”.

Da sempre E80 Group mette “l'intelligenza al centro” di una progettualità basata sul software. Ne è un esempio SM.I.LE80, la piattaforma che integra e ottimizza tutte le operazioni, applicando una logica “what-if” e sistemi di simulazione, nel segno di un approccio data-driven.

I veicoli automatici a guida laser di E80 Group

“Per soddisfare la qualità di servizio attesa dal Mercato, oggi logistica, intralogistica, produzione, procurement, devono avere la stessa velocità, affidabilità e ripetibilità. Ciò può avvenire solo con un sistema automatizzato e integrato, con un software in grado di 'vedere' il processo in ogni momento. Le nostre soluzioni sono sviluppate proprio con questo obiettivo: permettere alle imprese di rispondere alle sfide di oggi e di domani” spiega Delgrosso, precisando che “gli LGV (laser guided vehicles) di E80 Group sono portatori di dati che devono essere gestiti e analizzati in tempo reale. E la chiave di volta è proprio il software, che permette di simulare scenari futuri e poi di modificare il layout dei flussi, senza intervenire su sistemi meccanici o infrastrutture, risparmiando tempo, risorse ed evitando interruzioni. Le soluzioni che offriamo ai nostri clienti sono altamente innovative e richiedono studi molto approfonditi. Ecco perché abbiamo assunto più di 500 ingegneri negli ultimi 3 anni”.

L’approccio all’innovazione di E80 Group abbraccia non solo lo sviluppo di nuove soluzioni, come il picking automatizzato, il carico e lo scarico automatico del camion, ma mira anche e soprattutto ad elevare i livelli di sicurezza all’interno degli impianti, siano essi greenfield o brownfield. “Sulla sicurezza non accettiamo compromessi: è da sempre un aspetto prioritario della sostenibilità del nostro Gruppo, per questo adottiamo misure di protezione maggiori rispetto agli standard”.

“Continuiamo, - prosegue Delgrosso - a sviluppare dispositivi tecnologici al fine di ridurre i rischi residui ed eventuali comportamenti non corretti degli utilizzatori, con l'obiettivo di garantire ai clienti nel tempo la massima affidabilità ed efficienza di impianto”.

Sicurezza delle operazioni che passa anche attraverso un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo in ambito di Cybersecurity.

A testimonianza dell’impegno nei confronti della sostenibilità, il Gruppo è diventato Società Benefit, con l’obiettivo di essere un partner che supporta le aziende nel proprio percorso verso l’incremento di attività sostenibili.

Per E80 Group, sostenibilità ha sempre significato anche investimento e sostegno al territorio, grazie a una filiera corta che, a partire dalla riqualificazione di edifici in disuso, permette di sviluppare al proprio interno le competenze per garantire ai clienti un livello elevato di innovazione e un servizio costante nel tempo, ma offre anche e soprattutto opportunità di lavoro a tanti giovani, ai quali sono rivolti i numerosi progetti sportivi e ricreativi sostenuti dal Gruppo.