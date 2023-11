- Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado Indirizzo Tradizionale e Musicale

Il Convitto Nazionale Cicognini di Prato, fondato dai Padri Gesuiti nel 1692, è la più antica Istituzione scolastica della città. Le sue scuole statali annesse sono state frequentate da schiere di studenti che hanno reso testimonianza della vivacità intellettuale e della ricchezza culturale del Convitto. Passato e presente si intrecciano nei corridoi del Convitto, permettendo agli studenti di vedere direttamente che la memoria storica è trasmissione di esperienze, ideali e valori che, di generazione in generazione, possono costruire solide basi per il futuro.

Tutte le studentesse e gli studenti del Convitto Nazionale Statale Cicognini hanno la possibilità di scegliere la formula “semiconvitto", che consente loro di trattenersi a scuola in orario pomeridiano per svolgere attività di studio ed approfondimento guidate dal personale educativo appositamente formato. Inoltre è previsto il servizio di pre-scuola dalle ore 07.30 su richiesta delle famiglie.

La nostra struttura è dotata di: un’aula LIM, un’aula digitale 3.0, una sala multimediale e video, palestra e laboratori. Per quanto concerne gli spazi all’aperto, l’istituto dispone di: un ampio giardino, un campo da basket, un campo da pallavolo e un campetto da calcio in erba sintetica. Le attività extrascolastiche facoltative sono: corsi di strumento musicale, di teatro, di inglese e di attività motoria. Sono previste pause ricreative ripartite tra mattina e pomeriggio e alcune ore di “semiconvitto” pomeridiano. Il servizio mensa è curato dalla cucina interna sulla base di tabelle nutrizionali, di una dietista interna e della stagionalità dei prodotti. Ogni spazio è organizzato per accogliere anche gli alunni diversamente abili.

PROGETTI

MEP

Il MEP (Model European Parliament) è un progetto di alto livello indirizzato al secondo biennio dei Licei, che ha lo scopo di avvicinare gli studenti ai processi di negoziazione parlamentare per consentire la partecipazione a simulazioni di sedute del Parlamento Europeo.

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE E GOETHEZERTIFIKAT

Progetti finalizzati a rafforzare le competenze comunicative e ad acquisire certificazioni di lingua inglese e tedesca.

SCAMBI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE

Progetti di scambio tra Paesi europei ed extra-europei (in particolare Germania e Cina), volti all’approfondimento delle lingue e alla conoscenza delle culture oggetto di studio.

SOGGIORNO-STUDIO ALL’ESTERO

Attività di soggiorno-studio svolte sia durante l’anno scolastico che durante le vacanze estive a Malta, Londra, Edimburgo, Wangen, Augsburg.

GUIDE DEL CICOGNINI

Progetto in cui gli studenti del triennio sono preparati a esporre, in lingua italiana o inglese, la storia del Convitto e a illustrarne gli eventi di maggiore rilevanza artistica e storica.

CONVITTIADI

Gare sportive individuali e di squadra fra Convitti di tutta Italia, riservato alla secondaria di 1°grado e al primo biennio dei Licei.

VERTICAL ENSEMBLE

Il progetto “Vertical Ensemble” consente agli studenti dei Licei di continuare il percorso musicale intrapreso nei gradi inferiori, partecipando ad attività orchestrali.

LETTORI MADRELINGUA

Sono presenti docenti madrelingua inglese, tedesca e cinese che affiancano non solo i docenti curricolari nell’insegnamento della lingua, ma anche docenti di altre materie, al fine di favorire l’acquisizione di contenuti disciplinari in lingua straniera.

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Sono attivi corsi con madrelingua inglese per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

AULA 2.0 MULTIMEDIALE INTERATTIVA

Favorisce una più ampia partecipazione e un maggior coinvolgimento degli studenti per condividere idee innovative in tempo reale, collaborare, esplorare e supportare i diversi stili di apprendimento attivo e i differenti metodi di insegnamento.

L’Offerta Formativa del Convitto Nazionale “Cicognini” è articolata in:

Scuola Primaria

Le attività didattiche ed educative della scuola Primaria si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle 16:15. Gli alunni della scuola primaria hanno la possibilità di richiedere il pre-scuola (dalle 7:30 alle 8:15) e di frequentare il post-scuola (dalle 16:15 alle 18:00).

L’Offerta Formativa è arricchita con corsi d’Inglese tenuti da insegnanti madrelingua, finalizzati al conseguimento di certificazioni “Cambridge”.

Per le classi Prime, è prevista la presenza di un esperto esterno per il CLIL in Lingua Inglese.

La scuola primaria del Convitto Cicognini si propone di conseguire obiettivi formativi anche attraverso laboratori culturali e progetti educativi diversificati per le varie classi, quali: laboratori di teatro, musica, sceneggiatura, storia, lingua europea, educazione civica e molto altro ancora.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Le attività didattiche ed educative si svolgono dal lunedì al venerdì con la modalità di frequenza delle lezioni dalle ore 8.30 alle 14:30 con uscita a fine semiconvitto cioè 18:00.

I nostri studenti possono scegliere fra due indirizzi: l’indirizzo tradizionale e quello musicale con lo studio di uno strumento (flauto traverso, violino, violoncello, pianoforte). Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria la nostra scuola offre l’opzione spagnolo-tedesco. Dall’a.s. 2018/2019 è stata attivata una sezione con il potenziamento della lingua inglese Progetto “Let’s speak English!”: è prevista tre ore alla settimana di conversazione e pratica con insegnante madrelingua durante il semiconvitto. La finalità è l’acquisizione della certificazione Cambridge. Per gli studenti delle classi terze è previsto un viaggio d’istruzione all’estero.

Licei

Le attività didattiche ed educative per i Licei si svolgono dal lunedì al venerdì (sabato libero) con tre possibili modalità di frequenza:

dalle ore 8.00 alla fine delle lezioni;

dalle ore 8.00 con uscita dopo il pranzo;

dalle ore 8.00 con uscita a fine semiconvitto ore 17:30 (scelta vincolata per tutto il percorso)

Liceo Classico: propone ai suoi studenti lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica alla scoperta di ideali e valori fondanti la civiltà occidentale.

Liceo Classico Europeo: si sviluppa in tre aree disciplinari: Umanistica, Scientifica, Linguistica. È caratterizzato dallo studio delle lingue e letterature classiche unitamente a due lingue europee, che dal 2^ anno offrono la possibilità di attuare in modo flessibile moduli di veicolazione disciplinare (CLIL): vengono studiate Scienze in inglese e Storia dell’Arte in Tedesco.

Liceo scientifico: favorisce l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e dei metodi, propri della Matematica, della Fisica e delle Scienze naturali.

Liceo delle Scienze Applicate: conserva l’impianto del liceo scientifico tradizionale, rinunciando però allo studio del latino a favore dell’aumento delle ore curricolari nelle materie scientifiche, compresa l’informatica.

Liceo Scientifico Internazionale, opzione lingua cinese: costruisce nei cinque anni una preparazione di ampio respiro, che ben integra scienza e tradizione umanistica del sapere: è strutturato su un asse scientifico e uno linguistico fondato sull’apprendimento di due diverse lingue, l’Inglese e il Cinese.

Si presenta come l’unico Liceo nella regione Toscana che rilascia un diploma valido per accedere alle Università in Cina.

Venite a conoscere il Convitto e la nostra offerta formativa!

DATE OPEN DAY 2023-24:

Venerdì 24 Novembre 19:00 – 22:00

Venerdì 1° Dicembre 19:00 – 22:00

Sabato 16 Dicembre 15:00 – 18:00

Domenica 14 Gennaio 15:00 – 18:00