Cersaie 2025, un appuntamento imperdibile per i professionisti mondiali

‘I Portici di Cersaie’ disegnano un nuovo ingresso per la fiera. Ai tornelli d’Ingresso Costituzione il visitatore viene accolto da un percorso fotografico che porta alla piazza principale ‘The Square’. Il progetto, a cura dell'architetto Dario Curatolo, è pensato per spiegare la bellezza dei prodotti di Cersaie.

Una superficie espositiva più ampia e con numeri in crescita. Con 155.000 metri quadrati - 10.000 in più rispetto allo scorso anno – Cersaie ridefinisce la disposizione degli stand dei 620 espositori totali – di cui circa il 40% rappresentati da 28 differenti Paesi esteri. I padiglioni 31-32 sono adibiti ai materiali non ceramici, alle finiture d'interni e al settore arredobagno/wellness, mentre il nuovo padiglione 19 amplia di 1000 metri quadrati l'area espositiva del Settore Posa (+35%).

Più spazio alla ‘Città della Posa’. Con aree maggiori per l’organizzazione di workshop e dimostrazioni di posa, trovano nuova collocazione all’interno del Padiglione 19:

Assoposa Academy, dove ogni giorno i Maestri Posatori eseguono innovative dimostrazioni di posa in opera;

Un’area convegni per conferenze e seminari tecnici;

Cersaie World Tiling Lab, un’area dove quattro squadre di posatori provenienti da Italia, Svizzera, Danimarca e Brasile si cimentano nella realizzazione di altrettanti ambienti;

Le postazioni Assoposa e Formedil;

L'emittente radiofonica Casa Radio.

Nuove conferenze per ‘costruire, abitare, pensare’. Il programma culturale di Cersaie continua la sua decennale tradizione di incontri e conferenze con i maestri del progetto:

Lectio Magistralis di Elizabeth Diller, martedì 23 settembre alle ore 11.00 presso l’Europauditorium di Palazzo dei Congressi;

Lina Malfona, mercoledì 24 settembre alle ore 11.00 presso ‘The Square’;

Gloria Cabral, mercoledì 24 settembre alle ore 14.30 presso 'The Square';

Lo studio CAN RAN arquitectura, giovedì 25 settembre alle ore 11.00 presso ‘The Square’;

Ángela García de Paredes, giovedì 25 settembre alle ore 14.30 in ‘The Square’;

Lezione alla Rovescia con Fulvio Irace, venerdì 26 settembre alle ore 11.00 nell’Europauditorium di Palazzo dei Congressi.

Un tema al giorno con ‘I Café della Stampa’. 18 conversazioni informali sui temi di attualità per il design e per l’architettura (Mall 29/30) realizzate insieme alle più importanti case editrici italiane. Ciascun giorno della fiera, viene trattato quest’anno uno specifico argomento dell’abitare, focalizzato su luoghi specifici:

Abitare il benessere (bagno, casa, luoghi di wellness),

Abitare Insieme (luoghi della socialità, spazio pubblico, dai parchi ai luoghi di incontro, anche culturali),

Abitare la trasformazione (rigenerazione urbana, progetti sostenibili),

Abitare il lavoro (la fabbrica, gli uffici, i luoghi di lavoro),

Abitare il sapere (scuole, università, biblioteche).

Una settimana d’incontri dedicati al bagno. In Galleria 21/22, è allestito quest’anno - a cura di Angelo Dall'Aglio e Davide Vercelli - il Bagno Architettura Lounge Let's Talk.

Career Day alla II edizione. Un'occasione di connessione tra le nuove generazioni e l'industria ceramica italiana presente a Cersaie sul tema della formazione e dell'orientamento professionale. 25 le aziende partecipanti presso l'ex Galleria d'Arte Moderna, all'interno del Centro Congressi di Bologna.

Premi e premiati:

XXVIII Ceramics of Italy Journalism Award per il miglior articolo pubblicato sulle riviste estere dedicato a Cersaie e all’industria ceramica italiana ed alle tre menzioni d’onore. La consegna avviene martedì 23 settembre alle ore 18.00 presso l'auditorium di The Square nell’ambito della Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy.

XXIX Confindustria Ceramica Distributor Awards 2025 ai quattro migliori distributori di Francia, Germania, Grecia e Italia, premiati presso Palazzo Bevilacqua giovedì 25 settembre nel corso della Serata Cersaie.

Premi ADI: alle ore 17.00 di mercoledì 24 settembre, presso ‘The Square’, si svolge la cerimonia di consegna dell’ADI Ceramics and Bathroom Design Award e dell’ADI Booth Design Award, attribuiti rispettivamente ai migliori prodotti e stand di Cersaie 2025.

Cucina d’eccellenza con chef stellati:

Due grandi chef sono presenti nei ristoranti della fiera:

Alberto Bettini, proprietario della storica trattoria "Amerigo" nei colli bolognesi che vanta di una stella Michelin;

Massimiliano Poggi, interprete eccelso della cucina emiliana.

A Cersaie oltre 200 professionisti internazionali. Grazie all’attività di incoming, realizzata da Confindustria Ceramica in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE Agenzia, Cersaie Business porta in fiera operatori di diversi Paesi di Europa, America, Africa, Medio Oriente e Area del Golfo, Asia e Australia.

