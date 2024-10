Birindelli & Co. Volkswagen, 10 anni di successi

La sera di giovedì 17 ottobre, presso la sede di Prato, si è tenuta una festa straordinaria per celebrare i dieci anni della concessionaria Volkswagen Birindelli & Co. L’evento, indimenticabile sotto ogni aspetto, è stato caratterizzato da musica, divertimento e un forte spirito di squadra, regalando ai presenti un’esperienza coinvolgente e memorabile. Oltre 600 partecipanti, tra amici, clienti e collaboratori, hanno celebrato tutti insieme questo importante traguardo, in un clima di vero e proprio entusiasmo. A rendere l’atmosfera ancora più speciale, tutto lo staff di Birindelli & Co., ha indossato maglie da calcio personalizzate con il logo dell’evento e il numero 10, a simboleggiare proprio il decennale della concessionaria. I colori delle maglie, ispirati a quelli ufficiali del brand Volkswagen, hanno contribuito a rafforzare il senso di appartenenza e lo spirito di squadra, creando un feeling unico con i partecipanti. La serata è stata un autentico successo, con momenti di divertimento e intrattenimento musicale che hanno reso l’evento ancora più piacevole. Gli ospiti si sono divertiti tra risate, chiacchiere e buona musica, sottolineando l’importanza dei rapporti umani che Birindelli & Co. ha costruito e coltivato nel corso degli anni. L’evento è stato un’occasione perfetta per celebrare dieci anni di eccellenza, rafforzando il legame con la comunità locale. Oltre alla sede di Prato, Birindelli & Co. è presente anche a Pistoia, continuando a offrire un servizio di alta qualità e rimanendo un punto di riferimento sul territorio. “Siamo immensamente orgogliosi di aver festeggiato questo importante traguardo con tutti coloro che ci hanno supportato e accompagnato lungo il nostro percorso. Questi dieci anni sono stati segnati da impegno, passione e una dedizione costante ai nostri clienti. Siamo pronti a guardare al futuro con lo stesso entusiasmo e determinazione,” ha dichiarato Giulio Birindelli - Amministratore Delegato Gruppo GMG SPA Un ringraziamento speciale va a tutti gli ospiti che hanno partecipato e contribuito al successo di questa serata speciale. Volkswagen Birindelli & Co. continuerà il suo cammino con un team affiatato e un impegno costante per garantire un servizio di eccellenza, sempre al fianco dei propri clienti.”