Autosas presenta il Nuovo Ford Explorer al Four Seasons di Firenze: un SUV che ridefinisce l'avventura automobilistica

In un’elegante serata organizzata presso l'Hotel Four Seasons di Firenze, Autosas ha svelato in anteprima assoluta il Nuovo Ford Explorer, un SUV elettrico rivoluzionario che segna una nuova era nell'esplorazione e nella mobilità sostenibile. Questo evento esclusivo ha attirato appassionati del settore automobilistico, esperti e giornalisti, offrendo un primo sguardo a un veicolo destinato a ridefinire i canoni del comfort e delle prestazioni in ambito SUV.

Nuovo Ford Explorer: dimensioni, autonomia e prestazioni senza pari

Con una lunghezza di 4,46 metri e una larghezza di 2,06 metri, il Nuovo Ford Explorer è un SUV che non passa inosservato. Le sue dimensioni generose sono accompagnate da un design elegante e aerodinamico che combina robustezza e raffinatezza. Ma è sotto il cofano e nei dettagli tecnologici che questo veicolo si distingue davvero: dotato di un'autonomia di oltre 600 km, l’Explorer è stato progettato per chi desidera esplorare senza compromessi, garantendo la flessibilità di lunghi viaggi o semplicemente una guida confortevole e sicura in città.

Il Nuovo Ford Explorer integra un sistema di controllo adattivo della velocità di 4ª generazione che adatta automaticamente la guida alle condizioni del traffico, assicurando un’esperienza fluida e piacevole. Questo rende il SUV adatto sia alle percorrenze urbane sia ai lunghi viaggi su strada, dove la sicurezza e la stabilità sono fondamentali.

Autosas e il contributo all’ambiente con Ford Explorer elettrico

Organizzata da Autosas, concessionaria Ford dal 1967 per le province di Firenze, Arezzo e Prato, la serata ha incluso momenti di intrattenimento e approfondimenti tecnici sulle caratteristiche avanzate dell'Explorer. Durante la presentazione, Francesco Falciani, direttore commerciale di Autosas, ha espresso l’orgoglio per questo lancio, descrivendo il Nuovo Ford Explorer come un veicolo pionieristico e a basso impatto ambientale. Grazie all'alimentazione completamente elettrica, questo SUV riduce le emissioni fino a quattro volte rispetto ai veicoli tradizionali, confermando l’impegno di Autosas e Ford verso una mobilità sostenibile. "Rappresentare Ford, sinonimo di qualità e innovazione dal 1967, è per noi motivo di grande soddisfazione," ha dichiarato Falciani, evidenziando come Autosas continui a servire l'area di Firenze, Prato, Arezzo e Pistoia con passione e dedizione.

Tecnologia e comfort a bordo: connettività avanzata e praticità d'uso

Il Nuovo Ford Explorer è un concentrato di tecnologia avanzata. A partire dal quadro strumenti digitale da 5,3 pollici, che offre una visualizzazione chiara e intuitiva delle informazioni principali senza distrarre il conducente, fino al SYNC® Move, un touchscreen regolabile da 14,6 pollici che centralizza le funzioni di infotainment. Il SYNC® Move non solo mantiene il conducente sempre connesso, ma nasconde anche un innovativo vano portaoggetti chiamato My Private Locker, perfetto per custodire oggetti personali in modo discreto.

Inoltre, l’Explorer offre un'esperienza audio di alto livello con il sistema B&O™ dotato di subwoofer integrato, progettato per offrire un suono di qualità durante ogni viaggio. Questo impianto audio immersivo è ideale per gli amanti della musica che desiderano godersi i propri brani preferiti in modo coinvolgente, trasformando ogni tragitto in un viaggio musicale. La praticità è un altro punto di forza del Ford Explorer: la Mega Console da 17 litri, situata tra i sedili anteriori, è stata progettata per contenere una borsa di grandi dimensioni, un laptop e diverse bottiglie, rendendo il SUV ideale per chi ha bisogno di spazio e organizzazione in auto.

BlueOval™ Charge Network: la rete di ricarica Ford per un’esperienza di viaggio senza limiti

Il Nuovo Ford Explorer, grazie alla rete di ricarica BlueOval™ Charge Network, offre una flessibilità di viaggio senza pari. Questa rete, che conta oltre 600.000 stazioni di ricarica in 36 Paesi europei, garantisce la possibilità di ricaricare il veicolo ovunque e in qualsiasi momento, facilitando l’adozione di uno stile di vita eco-friendly. Inoltre, l’Explorer è dotato di fari LED Matrix, una telecamera a 360 gradi e il controllo adattivo della velocità, funzioni che si integrano per garantire un’esperienza di guida sicura e all’avanguardia.

Affidabilità e garanzia: il Nuovo Ford Explorer è un compagno di viaggio duraturo

Acquistare un Ford Explorer significa investire in un SUV progettato per durare nel tempo. La garanzia estesa copre la batteria e i componenti ad alta tensione fino a 8 anni o 160.000 km, offrendo un vantaggio in termini di tranquillità e costi di manutenzione ridotti. Inoltre, gli intervalli di manutenzione biennali assicurano che il veicolo rimanga in condizioni ottimali senza la necessità di frequenti visite in officina, rendendolo perfetto per coloro che apprezzano la praticità di un’auto facile da gestire.

Una serata all’insegna dell’eleganza e dell’innovazione

La presentazione del Nuovo Ford Explorer organizzata da Autosas ha offerto non solo uno sguardo esclusivo su un veicolo d'avanguardia, ma ha anche creato un’esperienza unica per tutti i presenti. Gli ospiti hanno potuto scoprire le caratteristiche distintive del SUV, in un’atmosfera caratterizzata da eleganza, innovazione e divertimento. La serata si è conclusa con un momento di svago che ha coinvolto tutti i partecipanti, aggiungendo un tocco di allegria e sottolineando l’entusiasmo per il futuro della mobilità sostenibile.

Il Nuovo Ford Explorer rappresenta il perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata, sicurezza e comfort. È il compagno di viaggio ideale per chi desidera avventure senza limiti, con la certezza di guidare un veicolo eco-sostenibile e affidabile. Con Ford e Autosas, l'esplorazione automobilistica raggiunge nuove vette e il futuro della mobilità è già qui.