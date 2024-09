Al cinema con i bebè? A La Compagnia è possibile! Genitori e bambini dai due anni in su, in sala con “Cinefilante”

Torna al cinema La Compagnia “Cinefilante” film per piccol* con dieci nuovi programmi di cortometraggi d’animazione selezionati per il loro contenuto e la loro qualità artistica o perché riflettono la diversità e la ricchezza del cinema contemporaneo e del patrimonio storico. Dalla musica alla diversità, dalla stop motion all’acquarello, dalla Francia al Giappone… tanti sono i temi, le techiche d’ animazione e i paesi dei cortometraggi di “Cinefilante”. Perché il linguaggio delle immagini è quello più vicino ai bambini e il cinema mette in moto la fantasia e l’immaginario, fin dalla più tenera età.

Al cinema ci si diverte, ci si concentra, ci si emoziona… insomma al cinema si cresce! Ogni domenica ci sarà a La Compagnia una selezione di cortometraggi realizzati con tecniche di animazione diverse e provenienti da tutto il mondo, per accompagnare i bambini e la bambine, dai 2 anni in su, alla scoperta dell’opera cinematografica a alla pratica culturale del cinema, rigorosamente in sala e sul grande schermo!

LE DISAVVENTURE DI JOE

CAPELITO

