A Pistoia il primo salone “Gourmet” della Toscana

Associare la parola gourmet ad un salone di parrucchiere non è sicuramente così usuale. Ma, a Pistoia, c è riuscito Mirko Gigli che, con un’idea altamente visionaria, ha aperto nel settembre 2023 lo Zoe Gourmet Salon. Il principio è, allo stesso tempo, geniale ma molto semplice, trasformare un salone di parrucchiere da un luogo caotico – come spesso accade – ad una vera e propria oasi di relax.

Ed è così che non appena entrati nel salone, unisex sebbene la maggioranza dei clienti sia composta da donne, si viene accolti e pervasi da musica rilassante, che rappresenta il primo passo dell’esperienza che si vivrà nel salone. Perché allo Zoe Gourmet Salon il taglio, la piega o qualsiasi altra attività, diventano un vero e proprio viaggio sensoriale. Tanto che Mirko Gigli ha deciso di chiamare la sua attività Zoe che, in greco, vuol dire vita e che assume molteplici accezioni. Sicuramente, su tutte, la parola è associata a quella di salute perché, al di là degli aspetti rilassanti, all’interno del salone vengono utilizzate delle pratiche che monitorano e determinano lo stato di salute del capello, in modo da lavorare in maniera esclusiva e dedicata per ogni cliente. Ad esempio, uno degli strumenti più all’avanguardia è la microcamera con cui guardare lo stato di salute della cute o la presenza di dermatiti, secchezza, caduta e capelli spezzati.

Molto particolari (e quasi unici nel loro genere) i trattamenti, che si svolgono con vapore in modo da dilatare i pori della pelle e consentire agli ingredienti di assorbirsi in profondità assicurando maggiore efficacia.

Essendo un salone gourmet anche i prodotti utilizzati devono essere di un livello superiore, come accade nella declinazione culinaria. Ed è per questo che le spazzole sono in setola di cinghiale o, ancora, la piastra al vapore si ricarica con acqua distillata, giusto per fare degli esempi. I capelli, poi, vengono trattati con prodotti naturali e, laddove possibile, locali per mantenere quel valore delle cose che fanno dello Zoe Gourmet Salon l’unico salone di questo genere in Toscana e, forse, in Italia. Si trovano così il seboregolatore/idratante con l’uso dell’arancio amaro, mandarino, palmarosa, timo e arancio dolce. O l’anticaduta con lavanda, cedro, rosmarino, salvia, pompelmo, basilico e menta piperita. E ancora il detox capelli grassi con l’utilizzo di bergamotto, limone, pompelmo e salvia. Zoe Gourmet Salon si trova alle porte del centro storico di Pistoia, in una zona che consente anche possibilità di parcheggio gratis. I prezzi sono quelli di mercato ed il titolare offre anche la possibilità di partecipare a iniziative assieme a nutrizionisti per parlare della salute del capello, così da preservarne le qualità. “Questa è un’idea che sognavo da tempo e che, dopo cinque anni in altri saloni, ho deciso di realizzare” – afferma Mirko Gigli, titolare dello Zoe Gourmet Salon – “L’obiettivo che mi sono prefigurato è quello che, tra qualche anno, il mio possa diventare un brand con la possibilità di aprire in franchising anche in altri luoghi d’Italia. Sono totalmente aperto a questa possibilità”.