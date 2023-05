A giugno la quarta edizione dell’evento “La domanda incontra la risorsa”

Organizzata da Benso Tuscany in collaborazione con Haas Automation Inc. e Istituto Leonardo da Vinci, la manifestazione rappresenta orgoglio e vanto dell’innovazione nell’alta formazione nel settore tecnologico della meccanica all’avanguardia.

Unico nel suo genere nel centro Italia, il “Centro Htec-Leonardo da Vinci”, si è trasformato, nel corso degli anni, in un ambiente privilegiato per la formazione e informazione. Il focus del meeting è costituito da un progetto sinergico dove si incontrano e si confrontano due realtà protagoniste del mondo del lavoro: la scuola e le aziende. L’unione dei due poli coinvolti conferisce un valore forte e universale, un messaggio che fonde la formazione e la tecnologia per un futuro all’insegna della professionalità di qualità.

Grazie all'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, Benso Tuscany e Haas Automation Inc. sono in grado di proseguire il progetto nato nel 2016, che vede protagonisti gli allievi, che opportunamente preparati dai docenti per soddisfare la domanda sul territorio.

I profili a cui le aziende potranno attingere sono ad indirizzo: Disegnatore Meccanico, Progettista Cad, Operatore Macchine Utensili Tradizionali, Operatore Centro di Lavoro CNC, Operatore Tornio CNC, Manutentore ect.

Il nuovo metodo di istruzione dell’Istituto Leonardo da Vinci prevede di formare gli studenti su attrezzature di ultima generazione consentendo così ai futuri diplomati di entrare nel mondo del lavoro con una preparazione adeguata, preparati ad affrontare il mercato di questo settore sempre più esigente.

Gli anni di formazione diventano un luogo di scambio e interazione fra le nuove generazioni, fortemente preparate e motivate, le varie realtà economiche sia fornitrici che produttrici che ruotano intorno alla meccanica e, con l’avanzamento tecnologico, mirano a una sempre più attenta e matura a ricevere personale qualificato.

Durante la manifestazione saranno attive le tre macchine CNC Haas presenti all’interno del “Centro Htec-Leonardo da Vinci”, un centro di lavoro a 3 assi VF-1, un centro di lavoro a 5 assi Sminimill2+tavola 4°- 5° asse, e un centro di tornitura 2 assi ST-10, per dimostrazioni dal vivo, con il supporto e l’esperienza quarantennale di Benso Tuscany, partner commerciale Haas dal 2013. Tutte le attrezzature sono dotate di tecnologia CAD/CAM TopSolid per la programmazione 3D.

Alla presentazione del progetto saranno presenti, oltre a Gianpiero Sigismondi e Irina Shayakhmetova di Benso Tuscany, Vivien Zanella, Amministratore TopSolid Italia, Marco Paterni, Dirigente scolastico dell’Istituto Leonardo da Vinci, Marco Bellesi docente e referente Htec, Massimo Marradi, Responsabile Officine meccaniche, Salvatore Pinco docente e Referente orientamento scuola lavoro, Emanuele Ferrini, Pierluigi Brunetti, Gianluigi Pisani e Gabriele Gerini, docenti del settore meccanico, IPSIA e ITIS.

Partner dell’evento sono: Benso Tuscany Agency e Academy, Haas Factory Outlet By Celada, TopSolid, CYlaser, Uop e Restart.

Htec Haas interpreta un nuovo metodo di formazione che permette agli istituti tecnici superiori di sperimentare e studiare direttamente su attrezzature e macchinari di ultima generazione preparando così giovani altamente qualificati per fare il loro ingresso nel mondo del lavoro con una professionalità indiscussa. Il “Centro Htec-Leonardo da Vinci” offre una didattica con le tecnologie più avanzate assicurando un’ottima formazione a garanzia di un solido futuro.

Benso Tuscany di Monsummano Terme è leader nella vendita e nell’assistenza di macchine utensili. Rappresenta il meglio della meccanica industriale internazionale e propone ai suoi clienti un’offerta ampia e diversificata, che abbraccia tutte le aree della meccanica: tornitura, fresatura, elettroerosione, rettifica, laser, curvatura di tubi e additive manufacturing, tutto in ottica industria 4.0.