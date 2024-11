A Castiglione del Lago (PG) dal 7 dicembre brilla la magia delle feste con “Luci sul Trasimeno” e l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo

Vivere la magia delle Feste in un borgo incanto ammirando uno specchio d’acqua, il quarto in Italia per dimensioni, che risplende di colori? A Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, si può. Tra stupore e sorprese il Natale si accende con le “Luci sul Trasimeno”, l’evento giunto alla quinta edizione che diventa irrinunciabile per soddisfare gli occhi di grandi e piccini nel periodo più amato dell’anno. Dal 7 dicembre e fino al 6 gennaio calore e colore, profumi e sapori, intrattenimento ed attrazioni rendono il paese umbro la capitale del Natale nel centro Italia. Grade protagonista lui, sua Maestà l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua con le sue 2.400 luci perimetrali e le 250 lampade interne, ma soprattutto una lunghezza di oltre un chilometro (1.080 metri per la precisione) e 50 metri di larghezza grazie a 7.165 metri di cavo sorretti da 166 pali portanti. Non basta: c’è il valore aggiunto dell’utilizzo del 100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Si tratta di un’opera ingegneristica geniale ed ambiziosa, che gli oltre cento volontari dell’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” realizzano non senza fatica con un lavoro che dura tutto l’anno, potendo tuttavia vantarsi di un’attrazione difficilmente ripetibile altrove grazie alla modesta profondità delle acque del Trasimeno e ai tanti segreti della tradizione del posto.

Per il 2024, in più, l’organizzazione ha inoltre previsto un nuovo suggestivo spettacolo di luci che si unirà dal cielo a quelle tra le onde: la vera novità si chiama “Wonder Show”, pura meraviglia luminosa tra led e fuochi freddi che, ripetuto per ben tre volte nell’arco di ogni singola sera, tante quante accensioni sono previste, andrà a disegnare in cielo coreografie mozzafiato, pronte a rispecchiarsi sull’acqua del bacino lacustre.

L’Albero sarà unicamente visibile attraversando un percorso che promette grande impatto soprattutto per i più piccoli, fatto di luci e di attrazioni coinvolgenti come il “Babbo Natale Xmas Garden”, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi, e il “Sentiero del Presepe” in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia.

All’interno anche l’inedito “Xmas Café”, che però sarà preceduto dall’area riservata alla vera grande novità 2024 in una location accessibile a tutti: sbarca a Castiglione del Lago, infatti, aktra grande novità 2024 la rassegna “Chocolake” una dolce parentesi firmata Eurochocolate, manifestazione pronta a sbarcare per la prima volta al Trasimeno con i propri stand in cui sarà possibile degustare e acquistare decine di tipologie di cioccolata.

Ma non solo: scatta quest’anno anche un nuovo rapporto di amicizia per le Festività. Castiglione del Lago, infatti, si gemella per un progetto di reciproca promozione con la vicina Cortona e il suo “Natale di Stelle” per un turismo, ma soprattutto una voglia di festeggiare senza confini puntando a valorizzare i due vicini territori.

A completare l’offerta di “Luci sul Trasimeno”, a grande richiesta tornano poi il “Ghiaccio Park” con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata, il tradizionale “Villaggio dei mercatini” con il migliore artigianato e le più svariate tipicità, “Castiglione del Lego” per un trionfo di mattoncini colorati e costruzioni da record e gli allestimenti lungo le vie del centro storico (tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet www.lucisultrasimeno.it).

Un’infinità di proposte per tutti i gusti e le età, insomma, pronte a rendere Castiglione del Lago sempre più fruibile e attrattiva diventando “Borgo delle Feste” per eccellenza.