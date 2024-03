Vaiano, regionale 325 chiusa per frana. Istituiti otto treni straordinari per Vernio

Prato, 2 marzo 2024 – A causa della circolazione stradale interrotta sul SR 325 per maltempo tra Vernio e Vaiano e per garantire un collegamento tra Prato e Vernio, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso le lavorazioni programmate su questo tratto di linea che impedivano la circolazione dei treni. Il regionale di Trenitalia dalle 13 di oggi, sabato 2 marzo, effettuerà tra Prato e Vernio dei servizi straordinari con otto collegamenti cadenzati ogni due ore. Domani, domenica 3 marzo, saranno effettuati durante il corso della giornata 12 collegamenti sempre tra Prato e Vernio.

Treni sabato 2 marzo

Oggi saranno previsti i seguenti treni straordinari: R 70618 (Prato centrale – Vernio) in partenza alle ore 13:10 con fermata a Vaiano; R 17825 (Vernio - Prato centrale) in partenza alle ore 14:10 con fermata a Vaiano; R 70622 (Prato centrale – Vernio) in partenza alle ore 15:10 con fermata a Vaiano; R 17855 (Vernio - Prato centrale) in partenza alle ore 16:10 con fermata a Vaiano; R 17846 (Prato centrale – Vernio) in partenza alle ore 17:10 con fermata a Vaiano; R 17837 (Vernio - Prato centrale) in partenza alle ore 18:10 con fermata a Vaiano; R 17842 (Prato centrale – Vernio) in partenza alle ore 19:10 con fermata a Vaiano; R 17843 (Vernio - Prato centrale) in partenza alle ore 20:10 con fermata a Vaiano.

Treni domenica 3 marzo

TR 70600 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 04:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 76323 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 05:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 70604 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 06:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 17801 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 07:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 70608 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 08:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 17861 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 09:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 70612 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 10:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 17857 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 11:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 70616 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 12:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 17825 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 13:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 70620 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 14:10 con fermata intermedia di VAIANO; TR 17827 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 15:10 con fermata intermedia di VAIANO.