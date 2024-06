Treni, linea Bologna-Prato: al via i cantieri estivi sulla rete ferroviaria

Prato, 7 giugno 2024 - Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea convenzionale Bologna – Prato. L’intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, è necessario a garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa e contribuirà anche a incrementare gli standard di regolarità della circolazione. L’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2025. L’investimento complessivo per questo importante intervento è di oltre 530 milioni di euro. Cantieri attivi in estate: da lunedì 10 giugno a venerdì 9 agosto 2024 chiusura della tratta Pianoro – Vernio. Fra S. Benedetto Val di Sambro e Vernio il passaggio dei treni verrà però garantito nelle fasce orarie 5-8.30 e 15.30-22. da sabato 10 agosto a domenica 8 settembre 2024 chiusura della tratta Pianoro – Vernio per tutta la giornata. Nei periodi di chiusura della linea verranno effettuati interventi all’infrastruttura, gallerie, binari, linea elettrica, e agli impianti tecnologici per la circolazione dei treni, per consentire il passaggio dei treni merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube (autostrada viaggiante). Le attività più complesse sono quelle di allargamento delle 17 gallerie all’interno delle quali corrono 13 dei 31 chilometri che separano Pianoro da San Benedetto Val di Sambro. La più estesa delle 17 gallerie è lunga oltre 7 chilometri. Per tutte è necessaria la fresatura delle volte, l’abbassamento del piano del ferro e l’adeguamento della linea di alimentazione elettrica dei treni. L’upgrading dei sistemi di gestione della circolazione aumenterà invece efficienza e affidabilità di tutto il traffico ferroviario, non solo merci ma anche pendolare e di media/lunga percorrenza. Contestualmente inizieranno i lavori di allargamento della Grande Galleria dell’appennino, il tunnel di 19 km che unisce l’Emilia-Romagna alla Toscana. Proseguiranno poi gli interventi di miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni iniziati lo scorso anno, ovvero l’innalzamento dei marciapiedi e installazione degli ascensori nelle stazioni di Vernio e Vaiano. A Vaiano previsti anche la realizzazione di un nuovo marciapiede a servizio del binario 4 e il prolungamento del sottopassaggio. Modifiche all’offerta dei treni Regionali e Intercity fra Bologna e Prato con l’avvio dei cantieri estivi per il potenziamento della linea da parte del gestore dell’infrastruttura. Da lunedì 10 giugno a venerdì 9 agosto nelle ore di attività dei cantieri il servizio regionale – sia in direzione Prato sia in direzione Bologna - sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro e tra Prato e Vernio (fino a S. Benedetto nelle altre fasce), con autobus diretti fra Bologna e Prato (alcuni effettueranno fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro), con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana), con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e Prato. Dal 5 all’8 agosto, per la concomitanza di lavori sulla linea Porrettana, l’interscambio con i treni della linea Porrettana a Sasso Marconi sarà sospeso e il servizio di bus diretti sarà integrato con bus nella tratta San Benedetto Val di Sambro/Grizzana/Monzuno Vado/Pianoro in coincidenza con i treni. Da sabato 10 agosto a domenica 8 settembre 2024 l’intero servizio regionale – sia in direzione Prato sia in direzione Bologna - sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro e tra Prato e Vernio, con autobus diretti fra Bologna e Prato (alcuni effettueranno fermata intermedia a San Benedetto Val di Sambro), con autobus per Monzuno/Grizzana/San Benedetto Val di Sambro in partenza da Sasso Marconi (interscambio con treni linea Porrettana), con autobus fra San Benedetto Val di Sambro e VernionNegli stessi periodi il servizio Intercity e Intercity Notte sarà interessato da allungamenti dei tempi di percorrenza, variazioni di percorso con perdita di alcune fermate, limitazioni di percorso con attivazione di servizi sostitutivi nella tratta cancellata. In particolare: per i treni Intercity delle relazioni Milano – Terni/Napoli/Salerno/Reggio Calabria e Trieste – Roma sono previste variazioni di percorso con perdita di alcune fermate e modifica di orario, limitazioni di percorso, servizio di autobus sostitutivi nella tratta Prato-Bologna e viceversa per alcuni di essi. Per i treni Intercity Notte delle relazioni Milano -Siracusa/Palermo, San Candido/Bolzano - Roma, Trieste – Roma, Torino - Salerno sono previste variazioni di percorso con perdita di alcune fermate e modifica di orario. Nessuna modifica ai collegamenti sulla linea Alta Velocità Bologna – Firenze. I canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper sono aggiornati. La riprogrammazione del servizio comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, per quanto riguarda gli autobus i cui posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Il personale di Customer Care di Trenitalia e Trenitalia Tper è a disposizione per fornire informazioni e assistenza. Maurizio Costanzo