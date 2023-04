Viaccia spreca un’ottima chance E il Mezzana ormai è retrocesso

E’ una sconfitta che aumenta i rammarichi del Viaccia nel campionato Juniores regionali quella rimediata di misura 1-0 a Signa. I rossoblù sprecano l’occasione di agganciare il vertice, visto il concomitante ko 3-2 del Firenze Ovest sul campo del Casalguidi. Il Viaccia spreca la chance di tornare in vetta e si trova a -3 dalle due capolista, perché nel frattempo il Casellina vince 2-0 a Borgo San Lorenzo sul terreno della Fortis Juventus e aggancia in testa il Firenze Ovest. Male il Poggio a Caiano che cede 3-1 al Martini al cospetto del Lanciotto. Ko anche il Mezzana, ormai retrocesso, nel derby casalingo col Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Spostandoci alla Juniores Elite è un pareggio che non può lasciare soddisfatto mister Bellandi quello centrato dalla Zenith Prato in casa al Chiavacci contro il Cenaia. Un punto che non consente ai bluamaranto di approfittare del pari fra Lastrigiana e Sestese e del turno di riposo del Maliseti Seano. Chi sorride è il Fucecchio certo del titolo. A inseguire Lastrigiana e Maliseti Seano. I ragazzi di mister Di Vivona hanno un punto in più della Sestese e due lunghezze di vantaggio sulla Zenith Prato.