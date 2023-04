Una giornata nel nome di Pablito Con un torneo di golf e di footgolf

Una manifestazione sportiva pronta a tenersi per la terza volta. Con il solito, duplice obiettivo: omaggiare un campione che ha contribuito a tenere alto il nome di Prato nel mondo e raccogliere fondi da destinare ad attività benefiche. E’ stata ufficializzata la data della terza edizione della "Paolo Rossi Golf and Footgolf Cup", la kermesse dedicata all’eroe di Spagna ‘82 scomparso nel 2020. La kermesse si terrà il 27 maggio al Golf Club Le Pavoniere e prevede per i partecipanti la possibilità di sfidarsi nel "footgolf", ovvero la variante della disciplina che prevede la possibilità per i giocatori di calciare la pallina in buca. La formula della competizione dovrebbe ricalcare quella dello scorso anno e nelle prossime settimane potrebbe essere annunciato qualche partecipante d’eccezione (come gli ex-calciatori della Fiorentina Borja Valero e Sebastien Frey, ospiti dell’ultima edizione). Il torneo di golf dovrebbe aprire le danze nella mattinata, per poi lasciare spazio a quello di footgolf. E a concludere la giornata, l’ormai tradizionale cena di beneficenza.

Giovanni Fiorentino