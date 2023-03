Tushe, scontro diretto per salvarsi sul campo dell’Estraforum

Dopo il doppio turno di sosta il massimo campionato di pallamano femminile riprende con la Gruppo AF Tushe Prato impegnata in un importante scontro diretto per la salvezza, quando mancano solo cinque giornate alla conclusione della regular season. La squadra allenata da Valentina Megli stasera (inizio alle ore 21) all’Estraforum Kobilica riceverà infatti la visita del Casalgrande Padana, formazione che in classifica la precede solo di due lunghezze. L’obiettivo di entrambe le contendenti è quello di uscire dalla zona playout di cui adesso fanno parte: le emiliane sono quintultime, le pratesi quartultime. Queste le altre partite in programma nella settima giornata di ritorno: Brixen-Erice, Mezzocorona-Ferrara, Cassa Rurale Pontinia-Mestrino, Cellini Padova-Jomi Salerno, Teramo-Cassano Magnago. La classifica della serie A1 femminile: Jomi Salerno 31 punti; Cassa Rurale Pontinia 28; Brixen 25; Erice 24; Cellini Padova 21; Cassano Magnago 18; Ferrara 16; Casalgrande Padana 14; Gruppo AF Tushe Prato 12; Mestrino 6; Mezzocorona 5; Teramo 4. Massimiliano Martini