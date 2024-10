Torneo Compiani, oltre duecento rugbisti in campo per ricordare il dirigente del Gispi

Prato, 23 ottobre 2024 - Sedici squadre provenienti da tutta la Toscana si sono date battaglia in una cornice caratterizzata dal fair play e dal rugby giovanile, in memoria di uno “storico” dirigente del movimento sportivo pratese. Oltre duecento giovanissimi rugbisti delle categorie U8 e U10 hanno onorato l'edizione 2024 del Torneo Compiani, svoltosi nei giorni scorsi presso gli impianti sportivi di Coiano. Una manifestazione organizzata dal Gispi, che proprio quest'anno celebra i quarant'anni di attività, e dedicata a Stefano Compiani, primo allenatore nonché dirigente del club. Ad aggiudicarsi la vittoria finale sono stati i giovani del Sesto Rugby, mettendosi alle spalle i rivali dello Scandicci. Terza piazza per i “gispolotti” padroni di casa. La kermesse ha visto partecipare fra le varie squadre anche Vasari Arezzo, Valdinievole e Livorno 1931. Pochi giorni fa il sodalizio pratese aveva inoltre presentato le nuove maglie, con la seconda maglia che in particolare omaggiava la città di Prato riproducendo sulla casacca la sagoma del Castello e del Duomo. Ed è stato premiato con una targa celebrativa anche nella recente edizione di “Un Prato di Cioccolato”, per il contributo dato al territorio in termini di sport. Adesso la dirigenza può focalizzarsi sul “Memorial Bolognese”, la rassegna rugbistica giovanile dedicata all'ex-capitano del club Francesco Bolognese (scomparso prematuramente a soli 19 anni, nel 2005) che ogni anno porta in città centinaia di giovanissimi agonisti da tutta Italia. "È un inizio di stagione che ci riempie di orgoglio e soddisfazione – ha commentato il presidente del Gispi, Fabrizio Bertocchi – e siamo felici di poter mettere a punto queste iniziative insieme alle istituzioni”.

G.F.