Sibe sconfitta ad Arezzo La strada playoff è in salita

Arezzo

71

Sibe Prat

56

Parziali: 21-14; 32-32; 48-45

AMEN AREZZO: Veselinovic 10, Fornara 16, Toia 22, Cutini 10, Rossi 8, Calzini ne, Furini ne, Terrosi ne, Castelli, Giommetti 3, Pelucchini 2, Provenzal. All. Evangelisti.

SIBE GRUPPO AF: Manfredini 2, Sangermano ne, Danesi 4, Magni 5, Staino 3, Navicelli 1, Ndoye ne, Pinelli ne, Smecca 4, Salvadori 17, Pacini 14, Mascagni 6. All. Pinelli.

Gara 3 non sorride alla Sibe Gruppo Af Prato. Nella terza sfida della serie di finale play off di serie C Gold, la prima in terra aretina, i Dragons vengono sconfitti dai padroni di casa di Arezzo per 71-56 e ora passano in svantaggio sul 2-1 nel confronto al meglio delle 5 partite. Mercoledì sera gara 4, che potrebbe essere decisiva per il salto in serie B degli aretini, oppure consentire ai ragazzi di Pinelli di forzare la serie e arrivare alla bella di domenica prossima alle Toscanini.

Ma torniamo al match. Prato comincia bene portandosi sul 5-2 con una tripla di Salvadori ed un canestro in appoggio di Magni. L’Amen reagisce e ribalta la situazione con 5 punti in fila di Rossi, quando Fornara segna la sua prima tripla Arezzo si prende qualche lunghezza di vantaggio chiudendo il primo quarto sul 21-14. I locali accelerano ancora con un Cutini servito con regolarità da Toia, la tripla di Rossi regala il +14 sul 32-18 con 4 minuti all’intervallo. Il time out di coach Pinelli ferma l’inerzia aretina, poi Prato passa alla difesa a zona ed i palloni serviti a Salvadori fanno rimontare i Dragons, che vanno al riposo lungo sul 32-32. La partita continua equilibrata anche al rientro dagli spogliatoi. Pur in difficoltà l’Amen tiene grazie ad una difesa che toglie i riferimenti certi agli avversari. Così in equilibrio si chiude la terza frazione, con Arezzo avanti di un niente (48-45). Nell’ultima frazione gli aretini cambiano marcia, prima Veselinovic e puniscono Prato dalla lunga distanza portandosi sul 54-45 a 7 minuti dal termine. Pacini e Mascagni provano a dare un segnale di ripresa, ma la difesa di Arezzo è diventata impenetrabile e nel frattempo i Dragons vedono la partita sfilar via dalle loro mani. Pacini e Mascagni sono gli ultimi ad arrendersi. L.M.