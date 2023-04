Sibe scivola al terzo posto E attende la Mens Sana

Seconda sconfitta consecutiva per la Sibe Gruppo Af in serie C Gold. I Dragons stavolta vengono battuti 78-52 in casa di Abc Castelfiorentino e scivolano al terzo posto in classifica con i loro 38 punti. Partita equilibrata soltanto nel primo quarto: bene i pratesi in fase offensiva, meno bene invece quando si tratta di chiudere la porta alle azioni dei padroni di casa. Nel secondo quarto, però, il divario fra le due formazioni si allarga: la Sibe fa fatica a segnare dal campo e trova il canestro solo con i tiri liberi, mentre Castelfiorentino mette una seria ipoteca sul match e arriva a guadagnare un vantaggio di 18 punti all’intervallo lungo. Al rientro in campo dagli spogliatoi la formazione di coach Pinelli tenta il tutto per tutto, ma Abc Castelfiorentino non permette ai pratesi di rientrare in partita e amministra il vantaggio fino alla meritata vittoria finale. "Tutte le squadre hanno avuto un momento di difficoltà nella stagione. A tre giornate dalla fine avere gli stessi punti di ABC, considerata la diversità di realtà e budget, rende lustro al nostro percorso. Abbiamo perso due gare, di cui una di un solo punto - commenta coach Pinelli a fine partita -. Sabato giochiamo alle 18 alla Toscanini una gara di grande significato: ospiteremo la Mens Sana Siena. Massimo sostegno ai ragazzi: riempiamo la palestra con tutto l’entusiasmo del mondo".

Il tabellino Dragons: Manfredini 2, Danesi 10, Magni 12, Staino 5, Navicelli 3, Ndoye n.e., Smecca, Salvadori 8, Pacini 1, Mascagni 11. All. Pinelli.

L.M.