Sant’Angelo sbanca I successi di Taranto

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in due differenti competizioni. Momento positivo per il Kodokan Sant’Angelo, stando ai riscontri agonistici arrivati da Taranto. Il campionato italiano A2 di judo ha incoronato Sofia Kubler, che è salita sul gradino più alto del podio nella categoria "cadetti" ed è diventata la nona tesserata della società carmignanese a potersi fregiare di un titolo italiano. Ottima anche la prestazione di Alex Carta (foto), laureatosi vice-campione nazionale della sua categoria, mentre il compagno di squadra Mirko Calzolari ha ben figurato fermandosi al secondo turno. Ma nella città pugliese è andato in scena il Gran Prix di Taranto, dedicato ai judoka più giovani. Riccardo Canepari ed Asia Lombardi hanno conquistato una medaglia di bronzo a testa, nelle rispettive categorie. Alla trasferta hanno preso parte con risultati incoraggianti Rachele Bargelli, Marco Ermini, Daniel Palumbo e Marco Geppetti.