Rugby: Lorenzo Pani, dai Cavalieri al Mondiale in Francia

Quattro anni fa, non ancora maggiorenne, debuttava in Serie A con la casacca dei Cavalieri Union (dopo aver completato con profitto tutta la trafila delle giovanili), dando un contributo importate alla formazione allora guidata da Carlo Pratichetti nella conquista del terzo posto finale in campionato. E il mese prossimo, a soli 21 anni, disputerà i Mondiali con l’Italrugby.

Lorenzo Pani è sempre più il "volto nuovo" del rugby italiano, per una crescita tecnica che appare inarrestabile. Cresciuto nel Sesto Rugby (la squadra che, insieme al Gispi, rientra nella franchigia dei Cavalieri) ha poi spiccato il volo fino ad arrivare allo United Rugby Championship, con la maglia delle Zebre. E dopo l’esordio in azzurro avvenuto nelle scorse settimane, il commissario tecnico Kieran Crowley lo ha incluso nel gruppo che partirà alla volta della Francia, dove si giocherà la World Cup, che si terrà dall’8 settembre al 28 ottobre.

"Una bellissima notizia per il nostro club, per il rugby toscano e soprattutto per Lorenzo – il commento del presidente dei Cavalieri, Francesco Fusi – che si è meritato sul campo l’opportunità di rappresentare l’Italia nella competizione più importante di tutte. A settembre c’è un motivo in più per tifare gli azzurri".