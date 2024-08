Rugby. Cavalieri sul mercato: "Rinforzi in arrivo»

"Siamo già intervenuti per sostituire i partenti. Ci sono alcune operazioni avviate nelle quali siamo ormai ai dettagli: nelle prossime settimane contiamo di presentare i nuovi innesti". E’ il direttore sportivo Francesco Fusi a riaprire il mercato dei Cavalieri Union dopo la partenza per Roma di Matteo Morelli, Lorenzo Pesucci e Cesare Zucconi. Tutti e tre hanno accettato qualche giorno fa la proposta della Lazio per giocare in Serie A Elite e trattandosi di giocatori che erano comunque riusciti a ritagliarsi un minutaggio importante nel XV titolare della scorsa stagione (Zucconi in primis e Morelli, quando a quest’ultimo gli infortuni hanno dato tregua) sostituirli è fondamentale per mantenere perlomeno inalterato l’attuale livello di competitività. Il club punterà comunque su Davide Sernissi, Giovanni Marini e Matteo Calizzano (promossi dalle giovanili) e su un gruppo che ormai gioca di fatto a memoria. Al tempo stesso però, la dirigenza si è già mossa per portare a Prato almeno un pilone e una terza linea (e forse un tallonatore). E uno dei nomi caldi resta quello di Riccardo Trivilino, che potrebbe tornare da Roma nel club che gli ha permesso di distinguersi in Serie A nelle stagioni passate. Resta per il momento invariato il programma della preparazione pre-campionato: coach Alberto Chiesa ritroverà i suoi uomini il 26 agosto, quando riprenderanno gli allenamenti per poi prevedere quattro sedute settimanali. Anche perché il debutto sarà particolarmente impegnativo: il "barrage" della Coppa Italia vedrà capitan Puglia e compagni sfidare il Vicenza al Chersoni fra poco più di un mese. E il 13 ottobre prossimo inizierà il campionato di Serie A 2024/25, con i "tuttineri" che giocheranno in trasferta contro Capitolina. Per allora l’identità dei nuovi arrivati sarà ormai nota e verrà chiesto anche a loro di dare il 110%.

Giovanni Fiorentino