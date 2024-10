Rugby, i Cavalieri U18 battono gli inglesi del Mount Kelly

Prato, 24 ottobre 2024 - La sensazione che quest'anno i Cavalieri Union possano contare su una formazione U18 particolarmente competitiva sta divenendo sempre più concreta, anche alla luce dell'ottimo inizio di stagione con la qualificazione alla fase interregionale del campionato di categoria. E un'ulteriore conferma è arrivata pochi giorni fa, battendo una squadra di pari età proveniente dalla “patria” del rugby. I “baby” tuttineri hanno ricevuto qualche giorno fa al campo di Querceto la rappresentativa del Mount Kelly College, in tournè in Italia.

E sono riusciti ad imporsi per 31-25, al termine di un incontro combattuto ed equilibrato. Conclusosi con il tradizionale “terzo tempo”, nel corso del quale i giocatori hanno avuto modo di stringersi la mano e di scambiarsi impressioni e commenti. E chissà che qualche giocatore dell'U18 non possa ritagliarsi spazio anche nella prima squadra di coach Alberto Chiesa, nelle prossime settimane. “Queste sono le partite che fanno crescere non solo come giocatori, ma anche come persone – ha commentato Francesco Fusi, direttore sportivo dei Cavalieri - è stato davvero un piacere confrontarsi con una squadra talentuosa e dotata degli stessi valori che condividiamo: passione, rispetto e fair play. E sono sicuro che i ragazzi faranno tesoro di questa esperienza, non solo sotto il profilo tecnico ed agonistico”.

G.F.