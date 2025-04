Arti marziali e beneficenza per l'Anffas: a Carmignano torna il "Fight Revolution"

Carmignano, 28 aprile 2025 - Una manifestazione di arti marziali orientali che negli scorsi anni ha portato a sfidarsi a Carmignano agonisti di livello nazionale. Con un occhio alla beneficenza, visto che l'incasso è stato devoluto alle associazioni del territorio (come il Centro La Nara) per sostenere progetti con finalità sociali. E il “Fight Revolution” è pronto a tornare per la quinta volta: la competizione di muay thai, kick boxing, K1, grappling ed mma organizzata dal Tbl Italia (con la collaborazione del Comune e della Misericordia di Carmignano) si svolgerà anche quest'anno. La data da tenere d'occhio è quella del prossimo 11 maggio: gli sfidanti saliranno sul ring allestito come di consueto nella palestra della scuola media Pontormo a partire dalle 11. Ed al termine della prossima edizione, il ricavato sarà devoluto all'Anffas, per contribuire ai progetti di tutela dei diritti di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari di cui si occupa l'associazione. A riprova di come sport e solidarietà possano e debbano andare a braccetto.

G.F.