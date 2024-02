Promozione. Il Viaccia allontana le paure. Tre punti d’oro col Dicomano

VIACCIA

3

Alleanza G. DICOMANO

2

VIACCIA: Biancalani, Melani, Piampiani, Martin, Carlesi, Ferroni, Sforzi, Michelozzi, Tomberli, Servillo, Rozzi. A disp.: Oliva, Torcasso, Papa, Martinelli, Querci, Medini, Wahabi, Batacchi, Fedele. All. Ambrosio.

ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO: Maionchi, Giordani, Cosi, Di Biasi, Reggioli, Marchese, Fabbri, Carnevale, Cherif, Faye, Paggetti. A disp.: Martini, De Cao, Bacocci, Nardoni, El Maamouri, Caramelli, Bertini, Zeni, Pantiferi. All. Governi.

Arbitro: Carnevali di Prato.

Reti: 25’ Melani, 35’ (r) e 86’ Carnevale, 55’ e 60’ Tomberli.

Vittoria sofferta, ma importantissima in chiave salvezza per il Viaccia, che riesce ad avere la meglio per 3-2 sull’Alleanza Giovanile Dicomano e raggiunge quota 29 punti nel girone A di Promozione, mettendo 5 lunghezze di margine fra sé e la zona play out.

Primo tempo abbastanza avaro di emozioni. Parte contratta la formazione pratese, che sta attraversando un momento non eccezionale in quanto a risultati. In avvio la maledizione sembra proseguire, con l’errore dal dischetto di Tomberli che colpisce il palo esterno su calcio di rigore.

Al 25’, però, il Viaccia trova il vantaggio con il colpo di testa di Melani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima dell’intervallo il Dicomano trova il pareggio su calcio di rigore grazie a Carnevale, che manda le due squadre negli spogliatoi in perfetta parità.

Nella ripresa la formazione allenata da Ambrosio con una partenza al fulmicotone trova il modo di far sua la sfida. Tomberli si fa perdonare l’errore dagli undici metri e segna in pochissimi minuti la sua personale doppietta, portando il risultato sul 3-1 in favore dei pratesi.

Solita disattenzione nel finale per il Viaccia, che direttamente su punizione, ancora una volta di Carnevale, incassa il 3-2 per fortuna ininfluente ai fini della vittoria finale. Tre punti in cassaforte e paure più lontane.

L.M.