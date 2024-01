Prato, ennesima rivoluzione. Commini caccia allenatore, direttore generale e direttore sportivo

Prato, 16 gennaio 2024 – Ennesima rivoluzione in casa Prato. E stavolta il cambiamento è totale. Esonerato Raffaele Novelli, tecnico della prima squadra; esonerato il direttore generale Ivano Pastore; esonerato il direttore sportivo Riccardo Bolzan. Tre fulmini a cielo tutt’altro che sereno in casa Prato, ufficializzati direttamente in una conferenza stampa appositamente convocata dal presidente biancazzurro Stefano Commini. Partiamo dall’allenatore della prima squadra, Raffaele Novelli. Al suo posto subentrerà al timone Maurizio Ridolfi, allenatore fino ad oggi della formazione Juniores, con al fianco lo staff invariato di collaboratori che davano una mano in precedenza. «L’esonero di Novelli è una scelta ragionata, maturata a partire dalla chiusura del girone di andata. Il risultato pesante di Ravenna ha influito ma non è la causa scatenante: ci sono state una serie di scelte tecniche che mi hanno portato a questa scelta. Lo spogliatoio adesso è più unito e ho deciso di fare questo passo – spiega Commini -. Ho deciso, dopo vari allenatori di blasone e curriculum, di scegliere una persona come Maurizio Ridolfi, che vuole bene al Prato, che è legato alla città e alla maglia».

Finisce anche l’avventura al Lungobisenzio del direttore generale Ivano Pastore e del direttore sportivo Riccardo Bolzan: «Ad inizio anno è stata una mia scelta quella di inserire un direttore generale e un direttore sportivo che si conoscessero. I risultati che sono arrivati fino ad oggi non giustificano gli sforzi fatti. Sono stati investiti tanti soldi ed evidentemente sono stati fatti molti errori - insiste Commini -. Bisognava cambiare e dare un taglio col passato e la scelta è stata fatta per questo motivo e per voltare pagina. A metà anno, col mercato quasi chiuso, non ha senso nominare altre persone in quei ruoli. Vedremo in futuro».