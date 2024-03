Verso la Prato Half Marathon, il penultimo allenamento

Prato, 29 marzo 2024 – Nono allenamento settimanale in preparazione alla 34esima Prato Half Marathon, la cui partenza è fissata per domenica 14 aprile alle 9:30 da viale Piave. Circa un centinaio di appassionati della corsa hanno preso parte a questi allenamenti di gruppo, partendo dalla pista di atletica del Campo Mauro Ferrari alle 20.

L'appuntamento conclusivo è programmato per il 4 aprile, con il panino alla porchetta a farla da padrone per celebrare il successo di questa iniziativa. Ma già questa sera, non sono mancate le torte fatte in casa e il vinsanto, per augurare una Buona Pasqua a tutti. La Maratonina di Prato conserva il suo status di campionato toscano individuale assoluto e master di mezza maratona, attirando numerosi atleti desiderosi di conquistare il titolo regionale nella propria categoria. La presentazione ufficiale avrà luogo venerdì 5 aprile alle 12:30 nel salone consiliare del Comune di Prato. Inoltre, molti cittadini indosseranno il pettorale della Stracittadina per i 10 km, sottolineando il numero 1522 come simbolo di contrasto alla violenza sulle donne, con la presenza degli amici di Giovanni Iannelli e dell'associazione contro la fibrosi cistica.

La Maratonina di Prato si distingue per essere una delle prime a parificare i premi per le categorie maschili e femminili, un segnale di uguaglianza che verrà ulteriormente enfatizzato con l'evento "Walking" di Milena Megli e la "Fido Running" con i nostri amici a quattro zampe. L'evento prenderà il via sabato 13 aprile con il Village in Piazza delle Carceri, dove i partecipanti potranno ritirare i loro pettorali e partecipare a numerose iniziative e intrattenimenti musicali. Il momento clou della giornata sarà rappresentato dalla camminata dinamica e divertente della "Walk Zone" alle 15:00, seguita dalla "Kids Run" per bambini con il supporto dell'Avis e del Panathlon Prato alle 16:15. Alle 17:00 avrà luogo la cerimonia di presentazione delle squadre del 31° Trofeo Denti, organizzato dal Gispi Rugby, con la partecipazione degli sbandieratori di Montemurlo e la consegna al Sindaco di Prato, Matteo Biffoni, del pettorale numero 1, accompagnato da musica curata dalla palestra Serendip. Silvano Melani, uno degli organizzatori, dichiara: "Sarà ancora una volta una festa di colori, con lo start da viale Piave davanti al Castello dell'Imperatore alle 9:30 di domenica 16 aprile. Avremo la presenza del campione handbike Christian Giagnoni e dei gruppi di ragazzi in carrozzina, che partiranno per primi. Prima della partenza ufficiale, verranno lanciati palloncini colorati in ricordo di Gio, seguiti dai campioni e da numerosi atleti provenienti da tutta la Toscana e dall'Italia, nonché dall'estero. Seguiranno i partecipanti alla Stracittadina, i camminatori guidati da Milena Megli e i corridori con i loro amici a quattro zampe". La gara si svolgerà su un percorso pianeggiante di 21,097 km, dove gli atleti potranno cercare di ottenere il loro miglior risultato, con il traguardo sempre davanti al Castello dell'Imperatore. A supporto dei corridori ci saranno i Pace Maker della Ets Regalami un Sorriso, impegnati anche nel servizio fotografico, mentre tra i partecipanti ai palloncini colorati ci sarà anche il sindaco Matteo Biffoni, che correrà insieme ai suoi concittadini.

Fabrizio Lanzini, del comitato organizzativo, aggiunge: "I partecipanti troveranno lungo il percorso punti musicali e di intrattenimento, con tanto pubblico sia all'arrivo che lungo la strada. Sarà una grande festa, grazie al sostegno delle associazioni locali e degli amici che contribuiranno alla riuscita dell'evento. Per Prato sarà una domenica speciale, con l'obiettivo di coinvolgere tutti nell'attività sportiva e nel divertimento. Vi aspettiamo numerosi in Piazza delle Carceri per vivere una giornata all'insegna dello sport e dell'allegria".