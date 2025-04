Prato, ecco la salvezza: travolto il Corticella per 3-0

Bologna, 17 aprile 2025 - Torna al successo il Prato, che sbanca lo stadio "Biavati" con il punteggio di 3-0. In occasione della 32° giornata del girone D di Serie D, il Corticella non può niente di fronte ai lanieri, trascinati alla vittoria dalla doppietta di Pereira Lopes e dal gol di Di Stefano. Con questa affermazione, la compagine allenata da Marco Mariotti è ufficialmente salva.

La cronaca

Gli ospiti non si lasciano spaventare dal buon avvio dei ragazzi guidati in panchina da Michele Nesi e al 7' sbloccano subito il punteggio: dopo una bella combinazione fra Remedi e Girgi, è Pereira Lopes a ricevere la sfera e a firmare il vantaggio. Per il brasiliano si tratta della seconda gara consecutiva a segno dopo lo splendido sigillo di tacco di domenica scorsa. I minuti passano e il Prato è bravo a contenere la reazione degli avversari, mai in grado di impensierire Gariti. L'ottima attitudine dei lanieri viene premiata in chiusura di frazione. Al 41', Di Stefano approfitta dell'assist dalla destra di Girgi e sigla il raddoppio, trovando il suo quinto gol (tutti in trasferta) con indosso la casacca biancazzurra. Subito dopo, esattamente al 45', anche Pereira raggiunge quota cinque reti da quando è a disposizione di mister Mariotti, sfruttando il contropiede di Iuliano che lascia poi al compagno di reparto il compito di calare il tris. La doppietta del classe 2001 è il colpo del ko per il Corticella, che torna negli spogliatoi leccandosi le ferite, mentre il Prato si gode il momento, conscio però che servano altri 45 minuti di livello per archiviare positivamente la pratica. La forbice fra le due sfidanti potrebbe dilatarsi ulteriormente in avvio di ripresa: Di Stefano va vicino alla doppietta personale. Anche Iuliano sfiora il poker, mentre i bolognesi si fanno vedere unicamente con Lo Giudice, la cui conclusione viene murata da Galliani. Mariotti decide di attingere alla propria panchina, dando spazio a Rossi, Cozzari, Scarafoni, Magazzù e Innocenti, dentro rispettivamente per Remedi, Pereira Lopes, Limberti, Di Stefano e Mazza. Il match è assolutamente in controllo per il Prato, che prova a chiudere il duello con la porta violata. E ci riesce, dato Gariti respinge il tentativo nel finale di Cavallini e così l'incontro va in archivio con lo stesso punteggio dell'andata, ossia 3-0.

Il tabellino

Corticella - Prato 0-3 Corticella (3-4-1-2): Malagoli; Brighi, Bonetti, Chmangui; Alboni, Bezziccheri, Suliani, Ribello; Bovo; Gessaroli, Rizzi. A disposizione Mezzadri, Cavallini, Lo Giudice, Ofoasi, Mion, Cisotto, Casadei, Armani, Moussa. All. Nesi. Prato (3-4-1-2): Gariti; Galliani, Conson, Diana; Limberti (dal 71' Magazzù), Mazza (dal 78' Innocenti), Remedi (dal 63' Rossi), Girgi; Di Stefano (dal 71' Scarafoni); Barbuti (dal 63' Cozzari), Iuliano. A disposizione Fantoni, Videtta, Giusti, Barbuti. All. Mariotti. Arbitro: Giorgio Brozzoni di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Grigore Gherela di Portogruaro e Lisa Turchetto di Mestre. Marcatori: Pereira al 7' e al 44', Di Stefano al 40'.

Francesco Bocchini