Prato-Carpi al veleno: "Non perdiamo lucidità"

Riparte il girone D di serie D dopo la sosta per le festività natalizie. Domani pomeriggio alle 14.30 il Prato ospiterà il Carpi al Lungobisenzio nella prima giornata di ritorno. I biancazzurri sono in cerca di un rapido riscatto per lasciare la zona play out dopo aver chiuso il 2023 con la sconfitta contro il Corticella e, soprattutto, nessuno ha dimenticato il ko incassato all’andata, con gol decisivo di Saporetti realizzato con scarso fair play da parte degli emiliani. In queste settimane Novelli ha lavorato ancora sul 4-3-3, che potrebbe essere il modulo scelto. Fogli o Ricco in porta. In difesa si va verso la conferma di Stickler sulla destra. Coppia centrale composta da Angeli e Monticone, con Limberti a sinistra se Bonetti non dovesse farcela causa febbre. A centrocampo Trovade, Gemignani e uno fra Cela e Gargiulo. In attacco Gori o Moreo assieme con D’Agostino e Bigonzoni o Sowe. In dubbio anche Sadek. De Pace, pur senza annunci ufficiali, si è accasato alla Gelbison.

"Sono contento del gruppo che ho a disposizione. I ragazzi si allenano con grande voglia e con grande disponibilità. Ho valide alternative in tanti ruoli – commenta Novelli –. Affronteremo una buona squadra, che non a caso si trova nella parte alta della classifica. Hanno individualità importanti e di esperienza. L’episodio dell’andata deve fornirci solo uno stimolo positivo, non rabbia fine a se stessa".