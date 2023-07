Prato, arriva anche Fogli "La squadra cresce bene"

Primi giorni di ritiro a Fanano già in cantiere per il Prato. I biancazzurri, nel frattempo, hanno messo a segno un ulteriore acquisto: si tratta del portiere classe 2003 Gabriele Fogli, estremo difensore proveniente dal vivaio della Fiorentina, club con cui ha giocato un quinquennio, dall’under 15 alla under 19. Nella stagione 2022-2023 Fogli ha giocato in serie D nel Livorno, collezionando 20 presenze da titolare. La rosa che la nuova dirigenza del Prato sta allestendo sembra effettivamente competitiva, anche se per il momento manca ancora qualcosina per poter considerare chiuso il mercato. Nel frattempo un ex Prato, Francesco Renzi, giocatore molto amato dalla curva, ha trovato una nuova squadra in America: sarà l’attaccante della Florida International University, un’esperienza che gli consentirà anche di proseguire gli studi in America.

Dal ritiro primissime sensazioni positive sia per i confermati, sia per i nuovi arrivati, come per esempio la punta Giacomo Marangon: "Sono felice di essere qui. Credo che la squadra che si sta pian piano costruendo sia competitiva. L’obiettivo è riportare entusiasmo in questa piazza e puntare a qualcosa di importante. I tifosi sono stati subito vicini a tutta la squadra, non vogliamo deluderli". Dello stesso avviso uno dei beniamini del pubblico pratese, Andrea Addiego Mobilio, confermato dopo la scorsa stagione più che positiva: "Prato era l’unico posto in cui volevo essere in questa stagione. Le prime sensazioni sono molto positive, sembra un gruppo che ha tanta voglia di lavorare e sono arrivati giocatori importanti. I tifosi poi sono speciali e ci hanno fatto subito capire quanto ci tengono e cosa ci aspetta quest’anno. Mi auguro di avere più fortuna rispetto alla passata stagione, che è stata molto travagliata per colpa dei tanti infortuni".

I biancazzurri rimarranno a Fanano fino a venerdì prossimo. Già fissate alcune amichevoli durante la preparazione, tutte a partire dalle 18: il 5 agosto al Lungobisenzio contro il San Donato Tavarnelle, il 9 agosto a Sangiovanni Valdarno contro la Sangiovannese e il 13 agosto a Prato contro il Ghiviborgo.

L.M.