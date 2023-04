Prato 2000, chiusura amara

Figline 1965

4

Prato 2000

0

FIGLINE 1965: Simoni, Sottili, Banchelli, Serrotti, Sabatini, Orpelli, Zellini, Lebrun, Vangi, Marini, Matteini. A disp.: Conti, Mannella, Sesti, Canali, Gabbrielli, Ferretti, Conteduca, Hibraj, Iaiunese. All.: Tronconi.

PRATO 2000: Santangelo, Gaggioli, Querci, Secci, Kowalski, Bianchi, Tallarita, Fall, Nencioni, Servillo, Testa. A disp.: Tortelli, Capecchi, Quadrati, Sacchi, . All.: Testa.

Arbitro: Giovanili di Arezzo.

Reti: 7’ e 23’ Zellini, 16’ e 63’ Vangi.

Si chiude nel peggiore dei modi l’avventura nel girone B di Eccellenza del Prato 2000. La capolista Figline non fa sconti e si impone con un rotondo 4-0 sulla giovane formazione pratese, già sicura della retrocessione in Promozione da settimane, ma comunque volenterosa e da apprezzare per aver onorato il campionato fino al termine della stagione.

Troppo evidente la differenza tecnica e di esperienza fra le due formazioni. Partita già chiusa nei primi 23 minuti. Ad aprire le marcature per la formazione di casa è Zellini, che poi trova al 23’ la personale doppietta che archivia la pratica. In mezzo, al 16’, arriva anche il timbro di bomber Vangi che castiga senza pietà la retroguardia ospite. Il primo tempo, senza particolari pericoli dalle parti del portiere di casa, si chiude quindi con il Figline avanti 3-0 sul Prato 2000.

Nella ripresa Vangi incrementa il suo bottino personale siglando la personale doppietta per il 4-0 finale. Inutili i tentativi di salvare almeno l’onore da parte della squadra pratese, che chiude la regular season all’ultimo posto con appena 8 punti messi a referto in 32 partite e senza esser mai riuscita a vincere una partita. Anche i numeri sono impietosi per il Prato 2000, peggior difesa del raggruppamento con 85 reti subite e peggior attacco con appena 16 gol segnati.

L.M.