Dopo una serie di giornate impegnative il calendario del campionato Giovanissimi regionali offre alle due capolista Poggio a Caiano e Coiano Santa Lucia Prato Social Club due match alla portata. I primi a scendere in campo alle 10.45 saranno i medicei di scena sul terreno di gioco della Rondinella Marzocco. Di fronte la prima della classe avrà una formazione di metà classifica, che sta cercando gli ultimi punti per mettersi al riparo da un finale di stagione complicato. Alle 11 invece sarà la volta del Csl Psc impegnato sul campo della Virtus Rifredi. In questo caso parliamo della penultima forza del girone, con soli 14 punti all’attivo e un disperato bisogno di un risultato positivo per tenere accesa la speranza della salvezza. Ricordiamo che la più diretta rivale delle laniere, la Folgor Calenzano giocherà in casa col Lanciotto Campi Bisenzio. Infine gli Allievi regionali. Qui il Coiano Santa Lucia Prato Social Club giocherà questa mattina alle 11 in casa contro il Banti Barberino: per i biancazzurri ci sono in palio i punti per la Coppa Toscana.