Pallanuoto, la pratese Cordovani sesta con il Setterosa nella World Cup

Prato, 22 aprile 2025 - La “nuova” Italia ha chiuso al sesto posto le “Super Final” di World Cup, andate di recente in archivio in Cina. E nel Setterosa che il commissario tecnico Carlo Silipo sta cercando di ricostruire in vista delle prossimo appuntamento olimpico, si staglia sempre più la figura di Sara Cordovani: la pallanotista pratese ha fatto parte della spedizione azzurra a Chengdu, ritagliandosi quel ruolo da titolare fissa che nel precedente ciclo non era riuscita a conquistare (pur riuscendo ad esordire e a ben figurare quando chiamata in causa). La “Giovine Italia” è arrivata sesta, ma se non avesse incontrato ai quarti di finale la Grecia poi vincitrice della kermesse le cose sarebbero forse andate ancora meglio. Con i “se” e con i “ma” non si fa in nessun caso la Storia e la sconfitta ai rigori nella “finalina” quinto-sesto posto contro l'Australia conferma comunque la competitività del gruppo. Cordovani poi, classe 2001, sta ben figurando anche con la Pallanuoto Trieste, con la quale ha sfiorato poche settimane fa la vittoria dell'Euro Cup. E su queste basi, ha tutte le carte in regola per sognare un posto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, seguendo le orme di Chiara Tabani e Giuditta Galardi.

G.F.