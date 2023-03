Orienteering e ultratrail, una sfida per 600

Sono stati oltre 600 i partecipanti al weekend pratese caratterizzato dal campionato toscano Middle che ha inaugurato la stagione di orienteering regionale, e all’ultrarail "Tvb Wild" promosso dalla Banda dei Malandrini. Si parte dall’orienteering con la prova dedicata al pioniere di questo sport Stelvio Manfrin. La competizione, organizzata da Ikp Prato ha riunito atleti da sei regioni e di tutte le età: dalle giovanili ai senior. A vincere nell’Elite femminile è stata Sara Di Furia (portacolori della società di casa), mentre nell’Elite maschile il successo è andato a Ilian Angeli della Folgore Orienteering. Infine nella categoria M35 il primo posto è andato ad appannaggio di Mariano D’Andrea dell’Ikp Prato. La competizione si è tenuta sul Monteferrato. Di pari passo si è tenuto anche l’ultrarail con partenza e arrivo a Prato, su un percorso lungo 54 chilometri e un dislivello di 2.400 metri. A vincere è stato Reinel Canizares Duque della Marciatori Antraccoli con il tempo di 5:53:25, seguito da Gianluca Conti (che chiude in 6:24:11) e dal giovanissimo Pietro Mogno (6:38:02). In campo femminile la prima edizione dell’ultratrail è stata vinta da Laura Ravani dell’Aurora Montale con un tempo di 7:33:05, seconda classificata Giulia Magnesa con 7:40:39, e terza piazza per Angela Emily Castellani con 7:50:57. A fianco della prova assoluta c’è stato pure il Tvb Classic, con percorso di 20 chilometri e mille metri di dislivello, e il Tvb Walking con due percorsi da 8 e da 15 chilometri.

Nella decima edizione del Tvb Classic a trionfare nella classifica assoluti maschili è stato Ilian Angeli del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana con l’ottimo tempo di 1:33:16, seguito da Filippo Carloni con un crono di 1:34:53. Il gradino più basso del podio è stato occupato da Juri Zanni in 1:36:34, che si è aggiudicato anche il terzo trofeo ‘Maurizio Bonifazi’ avendo segnato il miglior tempo maschile sul segmento del percorso dedicato a Bonifazi. Nella classifica femminile prima sul podio una super Ioana Lucaci del gruppo sportivo Parco Alpi Apuane con un tempo di 1:55:37, seguita da Stella Pacini in 2:02:49 e da Marta Marraghini con 2:08:06. Lucaci ha inoltre vinto il trofeo’ Maurizio Bonifazi’ per il femminile. "Abbiamo gettato le basi per un progetto annuale che cercherà nel tempo e negli anni di aumentare numeri e partecipazioni esterne – spiegano Alessio Parauda e Massimo Bianchi di Banda dei Malandrini e Ikp Prato –. E allo stesso tempo cercheremo di fare avvicinare e fare provare alla cittadinanza pratese e toscana non solo le discipline dell’orienteering e del trail running ma altre realtà outdoor".

