Oltre 150 giocatori alle Pavoniere Ecco i vincitori delle due gare

Oltre 150 giocatori hanno raggiunto il Golf Le Pavoniere nel terzo fine settimana di marzo per partecipare due appuntamenti del calendario. Il weekend si è aperto col Crab’s Athletic Trophy vinto da Alessio Faggi con un giro in 77 colpi. In prima categoria Vittorio Hu (35) ha superato Andrea Marotta al termine di un avvincente testa a testa. Stesso avvincente epilogo in seconda con Stefano Borsini (36) vincitore davanti a Paolo Biancalani. In terza dominio di Leone Ferragamo (47) che ha staccato il bravo Nicola Batacchi di ben nove lunghezze. Premi speciali a Graziella Taddei (34) e Probo Passini (36) rispettivamente migliori lady e senior. Domenica l’Andar per Golf Tour è stato influenzato da una leggera pioggia. Songda Jin ha vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 79 colpi. In prima categoria Gianni Dringoli (40) ha preceduto Lorenzo Corno (37) mentre in seconda Enrico Manzoni (35) ha superato di misura Marco Giusti. Premi speciali a Costanza Alessandri (34), miglior lady, e Filippo Tozzi (37), senior.

Andrea Ronchi