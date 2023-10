Oggi si torna in campo Naldi contro Las Vegas

Il terzo turno di campionato si è concluso lo scorso weekend. Ma per alcune formazioni di Terza Categoria è già tornato il momento di giocare, visto che oggi alle 21 prenderà il via la seconda giornata di Coppa Faggi. Iniziando dalla capolista Naldi: gli uomini di coach Pulidori saranno di scena a Vaiano per affrontare Las Vegas. Nel mirino hanno messo La Briglia Vaiano, che nel turno precedente hanno superato i "cugini" vaianesi alla luce del 3-0 finale. Tobbiana-Eureka mette invece di fronte due squadre reduci da un inizio di stagione così così. Ma proprio un eventuale successo in coppa potrebbe garantire il carburante emotivo necessario a una svolta. Discorso diverso per il Paperino San Giorgio, che al contrario è partito piuttosto bene. Ma per evitare di essere eliminati (dopo l’1-1 esterno con il Carmignano) sarà necessario espugnare il terreno di gioco del Colonnata. Anche La Libertà Viaccia cerca continuità in termini di risultati, ricevendo la visita di una Polisportiva Bacchereto che fin qui evidenziato un rendimento piuttosto altalenante. E a chiudere il quadro, la sfida di Poggio: il Bgv Soccer reduce da una sconfitta contro la Valbisenzio vuole riscattarsi mettendo alle corde il Montepiano.