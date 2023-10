Msp, Calcio a 7: il torneo è entrato nel vivo. Manchester tenta l'allungo

E’ già entrato nel vivo il campionato provinciale di calcio a 7 promosso dall’Msp sui campi di Mezzana, Prato Nord e Zenith Prato. Si parte dal gruppo A dove in vetta troviamo l’accoppiata Manchester e Culligan. Se quest’ultimi hanno già giocato tre partite, agganciando il primato proprio questa settimana col successo 4-2 sui Caballeri, il Manchester invece può ancora tentare la fuga. Stasera alle 21 al Galleni, infatti, affronterà lo Sbancatore in un match che mette in palio il primato nel gruppo.

Si passa poi al girone B dove la capolista Real Mentescarsi sembra non avere rivali. Nell’ultima giornata la prima della classe batte 5-3 anche il Naif portandosi da sola al comando della graduatoria. Il match in programma fra Real Vallata e Tiolaser deciderà invece la terza forza del raggruppamento. Nel girone C tenta la fuga anche il Miaf a punteggio pieno dopo il 4-3 rifilato al Monte-Real.

All’inseguimento staccati di tre punti troviamo i Desturbo, vincenti 4-3 sul fanalino di coda Area 22. Nel gruppo D comanda il Panchester United dopo il 5-3 sui Real Colizzati, ma attenzione a La Briglia e a Le Barbie che vincendo i rispettivi incontri possono piazzare l’aggancio al vertice. Nel girone E viaggiano a braccetto in vetta Prato Ecologia e Puccini, nell’F è in fuga l’Aggarganella a punteggio pieno, mentre nel G per ora comanda da imbattuto il Beyfin Rocca Tedalda dopo due giornate disputate.

La terza è in programma stasera alla Zenith: alle 20.30 la capolista contro il Ginga, un’ora dopo l’All Beck’s contro il Novachiesa.

Sdb