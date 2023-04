Mezzana e Csl Psc: è il giorno del derby

Sono puntati sul campo di Signa i riflettori del calcio pratese in questo finale di stagione dei campionati giovanili. Oggi alle 16 il Viaccia nel torneo Juniores regionale si giocherà le residue possibilità di vittoria del campionato. Da un lato i rossoblù dovranno assolutamente vincere, lasciandosi alle spalle il pesante ko dell’ultima giornata che è costato il primato. Dall’altro sperare in un passo falso del Firenze Ovest, primo a +3 sui pratesi, e atteso dalla trasferta di Casalguidi. Si tratta di due match difficili, visto che sia Signa che Casalguidi stanno cercando di evitare la retrocessione. La differenza, quindi, la faranno le motivazioni. Sempre alle 16 al Parrocchiale di via dell’Agio andrà in scena il derby fra Mezzana e Coiano Santa Lucia Prato Social Club, con i gialloblù ormai retrocessi e i biancazzurri che sperano ancora di centrare un posto in Coppa Toscana. Stesso discorso per il Poggio a Caiano che alle 16 ospita al Martini il Lanciotto, formazione in lotta per non retrocedere. Passando alla Juniores Elite, il Maliseti Seano osserva il turno di riposo. Un’occasione ghiotta per la Zenith Prato che vincendo in casa alle 16 contro il Cenaia potrebbe agganciare gli amaranto in terza piazza.