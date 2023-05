Metti una giornata con coach Sodini

Grande appuntamento per i giovani Dragons oggi dalle 14.30 alle Toscanini. Coach Marco Sodini, allenatore di serie A e delle nazionali giovanili, sarà ospite della Sibe Gruppo AF Prato e svolgerà gli allenamenti con le squadre giovanili. Allenatore lo scorso anno della Pallacanestro Cantù in Lega2, Sodini, viareggino di nascita, tra le tante esperienze in Italia e all’estero, è stato allenatore con ottimi risultati a Capo D’Orlando, sempre in A2, allenatore della nazionale Under 15 (tra gli assistenti c’era il coach della prima squadra pratese, Marco Pinelli) e assistente in A1 con realtà di prestigio come Olimpia Milano e Virtus Bologna. Sarà presente lo staff tecnico dei Dragons, in una giornata di esperienza e aggiornamento. "E’ un onore avere l’opportunità di trascorrere e far trascorrere ai nostri atleti una giornata di allenamento con un allenatore del calibro di Sodini - dice Giacomo Novelli, allenatore del settore giovanile -. Una giornata dove la pallacanestro, la condivisione e il confronto saranno protagonisti".

L.M.