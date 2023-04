Meoni brilla al "Gran Prix" Primo posto nella gara a Sapri

Voleva aprire il 2023 con un successo, per pianificare con più serenità i prossimi impegni. E l’obiettivo è stato centrato, visto che è riuscito ad imporsi nella propria categoria agonistica in una manifestazione di bodybuilding di livello internazionale. Buona la prima per Niccolò Meoni, reduce dal primo posto ottenuto nel "Gran Prix International Biagio Filizola". Una competizione andata in archivio pochi giorni fa a Sapri, in provincia di Salerno. E che per il bodybuilder pratese rappresenta un’affermazione nel segno della continuità considerando gli ultimi riscontri. Dopo aver vinto di tutto fra il 2020 e il 2021, si era concesso alcuni mesi di pausa per ricaricare le batterie. Ed era tornato in pista lo scorso autunno, tornando subito a vincere: dopo i due allori ottenuti nel corso del World Championship CIBB International di Pieve di Cento lo scorso ottobre, aveva infatti agguantato un argento nell’ambito del "Mr. World" di Policastro (il campionato del mondo della federazione IBFA ) per poi chiudere con un oro ed un argento a Torino, al termine dell’Olimpia International. Cinque medaglie (tre delle quali del metallo più pregiato) in poche settimane, che rappresentavano il trampolino di lancio dal quale ripartire. E adesso che è arrivato anche il primo trofeo dell’anno, Meoni non vuole fermarsi. "Non posso non essere soddisfatto di questo debutto – ha commentato il diretto interessato – continuerò ad allenarmi in vista delle prossime uscite, valutando di volta in volta le gare alle quali partecipare". Con l’obiettivo di sempre: incrementare il medagliere.

Giovanni Fiorentino