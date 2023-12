Le pagelle. Gargiulo deve trovare il passo. Bigonzoni vivo: esordio positivo

FOGLI 5,5 Incolpevole sui gol incassati, ma non sembra trasmettere sicurezza al reparto. STICKLER 5,5 Il primo vantaggio del Corticella si origina dalle sue zone. Per il resto non fa orrori, ma nemmeno prodezze. ANGELI 6 Tiene a galla la baracca come può e si rende anche pericoloso in avanti.

DIANA 5 Sfortunato in occasione dell’autogol che inevitabilmente condiziona il risultato. CASUCCI 5,5 Si vede molto poco in fase offensiva. Dietro non è ermetico.

CELA 6,5 Almeno è l’ultimo ad arrendersi, corre e lotta tanto. Spesso anche a vuoto.

GARGIULO 5,5 Ancora deve inserirsi al meglio nei meccanismi della squadra. Dall’85’ GEMIGNANI s.v.

TROVADE 6 Uno dei più positivi nel centrocampo biancazzurro, pur senza eccellere. Dal 64’ SADEK 5,5 Entra quando saltano gli schemi. Difficile mettersi in mostra.

LIMBERTI 5 Esterno alto non riesce ad incidere sul match. Dal 46’ CARLESI 5,5 Combina poco.

SOWE 5 Si danna in lungo e in largo, ma è spesso in fuorigioco e non è mai pericoloso. Dal 54’ D’AGOSTINO 6 In questo momento è uno dei più in forma nella squadra biancazzurra. Suo l’assist del gol.

SANTARPIA 6 Un paio di guizzi. Uno dei più propositivi nel reparto offensivo. Dal 63’ BIGONZONI 6 Grinta importante, ma lo aspettiamo alla prima da titolare.

ALL. NOVELLI 5 La squadra non carbura. Merito anche del Corticella. Prato apparso fisicamente in difficoltà e con poche idee.