L’Ariete blinda la classifica Tre punti col Monte Urano

Non brillanti ma vincenti. L’Ariete si prende i tre punti nel match casalingo contro Monte Urano, blindando la terza piazza nel campionato di serie B2 femminile nazionale. In un confronto difficile, soprattutto dal punto di vista della concentrazione, Prato fa il suo dovere contro il fanalino di coda del girone. Lo fa senza brillare e con qualche amnesia di troppo ma alla fine conta il risultato.

Al palazzetto di San Paolo finisce 3-0, con i parziali mai in discussione fatta eccezione per il terzo set. La Pallavolo Prato scende in campo con Goretti e Falseni in diagonale, Piccini e Grosso centrali, Nesi e Saletti di banda e Tamburini libero. L’inizio è di marca Pvp fino al 12-10, poi Monte urbano firma il 16 pari e sale 17-18. Da qui l’Ariete non sbaglia più e vince la frazione 25-19. Al ritorno in campo monologo del Pvp fino al 14-8. Le ospiti non reggono il passo delle locali, vanno sotto 20-11 e cedono la frazione 25-19. Nel terzo set Monte Urano sale sul 5-8, si fa superare sul 12-10 e cede netto fino al 20-13. Qui l’Ariete perde concentrazione, vede le ospiti risalire fino al 24-21, per poi chiudere parziale e partita 25-23. La formazione dell’Ariete: Falseni, Fanelli, Grosso, Goretti, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Palandri, Cecchi, Mazzoni, Ricci, Tamburini. All. Nuti.

SdB