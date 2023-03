La Virtus Comeana vince e vola in vetta

Cambia di nuovo tutto in vetta al campionato Juniores provinciale. Quando la Virtus Comeana (nella foto mister Oliarca) sembrava un po’ in calo, a venirle in soccorso è l’Athletic Calenzano che a sorpresa impatta 1-1 sul terreno di gioco del San Lorenzo Campi Giovani. La lotta al vertice, così, cambia volto: i medicei grazie all’affermazione 5-3 all’Aiazzi di Tobbiana salgono in vetta solitaria a quota 55 punti, due in più rispetto ai rossoblù fiorentini. A trascinare la Virtus Comeana nel match vinto contro il Tobbiana 1949 è stata la doppietta di Calabrese, a cui hanno fatto seguito le marcature di Porro, Tani e Fusi. Per i locali a bersaglio due volte Marotta e terza rete di Baldi. A Campi Bisenzio, invece, il San Lorenzo beffa il Calenzano con un gol di Puccini, vanificando la marcatura ospite di Cardellicchio. A sei giornate dal termine del torneo, quindi, la Virtus Comeana ha il destino nelle proprie mani, ma l’Athletic non mollerà tanto facilmente il titolo provinciale.