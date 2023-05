La Sibe combatte ai playoff Gara 3 può spostare la serie

Serie di finale playoff in perfetta parità in serie C Gold. La Sibe Gruppo AF Prato ha vinto la prima partita, ma ha perso la seconda casalinga contro Amen Scuola Basket Arezzo. Oggi alle 18.30 appuntamento con gara 3, ma la serie si sposta in terra aretina, con i ragazzi di coach Pinelli chiamati a strappare almeno una vittoria nei prossimi due confronti (gara 4 prevista mercoledì prossimo alle 21 sempre al Palasport di Arezzo) per poi arrivare eventualmente alla bella casalinga di domenica 4 giugno alle Toscanini. Ad aggiudicarsi il passaggio diretto in serie B sarà la squadra che per prima arriverà a tre vittorie, quindi il confronto, per il momento in estrema parità, potrebbe anche concludersi senza arrivare al quinto match. "Siamo pronti, carichi e determinati. Resta una serie aperta, oggi pomeriggio daremo tutto, quest’anno abbiamo già vinto in casa loro – commenta coach Pinelli –. Proveremo a ripeterci anche se sappiamo che non sarà facile. Arezzo ha ottimi elementi in rosa".