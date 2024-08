La Francia limita i danni: le pratesi Tabani e Galardi volano ai quarti con il Setterosa

Prato, 4 agosto 2024 - Una sconfitta rivelatasi indolore, considerando che alla luce della contemporanea vittoria con un margine non abbastanza largo ottenuto dalla Grecia sulla Francia vale comunque la qualificazione ai quarti di finale. Chiara Tabani e Giuditta Galardi possono esultare insieme a tutto il Setterosa: il cammino alle Olimpiadi di Parigi può continuare, a dispetto dell'ultimo ko rimediato contro la Spagna. Sono state le spagnole ad imporsi per 13-11 e a chiudere il girone B del torneo olimpico di pallanuoto in prima posizione. Stavolta però, l'Italia ha poco da recriminare: se la sconfitta al debutto contro la Francia si era rivelata un incidente di percorso e il successivo ko contro gli Stati Uniti era figlio forse di un'emozione eccessiva, lo stop contro le iberiche è giunto dopo un match combattuto. Giuditta è andata in rete una volta, Chiara ha offerto la solita prestazione di qualità ed esperienza. E in serata è arrivata la gioia: la Grecia ha battuto 11-4 la Francia, per un punteggio che non è tuttavia bastato alle elleniche per qualificarsi ai danni dell'Italia. Avrebbero infatti dovuto segnare 13 reti o concludere l'incontro con almeno 8 gol di margine, per mettere la freccia. Il “rischio biscotto” è insomma stato evitato: per Tabani, Galardi e company il sogno olimpico può continuare e martedì prossimo sfideranno l'Olanda.

G.F.