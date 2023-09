Kabel, già definito il calendario. Rodaggio per il team rinnovato

Il Volley Prato apre alla Rufina e chiude con l’Emma Villas. La Fipav ha ufficializzato i calendari del campionato di serie C regionale maschile. Per la Kabel si tratta di un vero e proprio dejavu, visto che come già accaduto l’anno passato la squadra di coach Andrea Barbieri ha un inizio poco agevole con una trasferta tradizionalmente insidiosa in Valdisieve (l’anno passato Prato uscì sconfitta) per poi concludere l’annata contro l’Emma Villas. Nel mezzo un torneo breve e intenso, con la formazione pratese, ambiziosa ma ancora una volta fortemente rinnovata e alla quale sarà necessario concedere il giusto tempo di rodaggio prima di vederla al massimo. L’esordio è fissato il 4 novembre sul campo della Polisportiva Masi, poi il primo match casalingo contro il Firenze Ovest l’11 novembre. L’anno 2023 finisce al Gramsci Keynes contro Cortona, mentre il 2024 si apre con la trasferta nel palazzetto del Colle Volley del 13 gennaio. Una settimana dopo la fine del girone d’andata ospitando l’Emma Villas. Quest’ultimi saranno protagonisti che dell’ultima gara dell’annata in trasferta il 13 aprile.