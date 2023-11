Kabel, derby a Sesto coi ’cugini’ di Maxitalia

Derby in trasferta per la Kabel. Si gioca stasera alle 21 al PalaLilly di Sesto Fiorentino (arbitri De Luca e Piangiani) e il Volley Prato sarà ospite della Maxitalia Jumboffice. Gara difficilissima quella valida per il campionato maschile nazionale di serie B e ricca di motivazioni. Società cugina e rivale per tradizione e che è approdata in categoria quest’anno con ambizioni importanti. Ambizioni supportate da un mercato di primo livello che a Prato ha pescato con gli innesti di Giona Corti, Andrea Catalano e Jacopo Bruni. Tre grandi ex che si sono inseriti in un gruppo già forte che può contare su ragazzi di talento come Della Volpe, Nuti e Benini. Un gruppo che ha già dimostrato il suo valore imponendosi come uno dei migliori team del girone con 14 punti e un provvisorio quinto posto, frutto di cinque vittorie ed una sola sconfitta contro Castelfranco.