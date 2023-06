Italiani Master, ottimi i pratesi Conquistano tre ori a squadre

Ancora soddisfazioni per l’Atletica Prato, stavolta ai campionati italiani Master di "Prove Multiple e Staffette". Sono stati ben 3 i titoli italiani ottenuti dagli atleti pratesi a squadre. Nella 4x100 metri maschile M45 il team formato da Donato Castello, Fabrizio Salemi, Giovanni Maddalena e Leonardo Marini, ha chiuso l’anello in 47"06, salendo sul gradino più alto del podio. Il secondo titolo è stato ottenuto da Antonio Nobile, Carmine Romano, Domenico Cefalà e Antonio Petrillo nella 4x400 maschile M65, segnando l’ottimo tempo complessivo di 5’14"37. L’ultimo titolo italiano è stato vinto da Massimo Tredici, Sergio Ghezzi, Gabriele Giachi e Giacomo Pizzicori molto bravi a concludere la 4x1500 metri M45 col tempo di 18’49"36. Gioia Ferrari, inoltre, nell’Eptathlon SF50 è d’argento con ben 4214 punti. Nel Decathlon SM50 Angiolo Manfriani ha chiuso settimo (3360 punti). E domani, la marciatrice pratese Lucrezia Nieri affronta il "Gran Premio Cantones de La Coruña", in Spagna: una corsa internazionale.